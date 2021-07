Cela se produit lors de l’ébullition d’un iPhone

in

(CNNMexico) – L’iPhone 6 n’est pas une preuve de coca bouillant (et personne ne s’y attendait).

Le vlogger ukrainien TechRax, qui est devenu une célébrité sur YouTube pour avoir expérimenté les téléphones Apple, a décidé de tester ce qui se passerait s’il mettait un iPhone 6 dans une casserole avec du Coca Cola bouillant.

“Cela a fait sentir la fumée dans ma maison pendant environ 2 heures”, a écrit le blogueur dans la description de la vidéo sur YouTube, accompagnée de la légende “Je ne recommande pas d’essayer ça à la maison”.

Dans la vidéo, vous pouvez voir le matériau du téléphone, le dernier lancement d’Apple cette année, fondre et former avec le Coca Cola une substance noire et visqueuse, accompagnée de fumée blanche.

Si vous êtes un adepte de l’iPhone ou êtes intéressé à en acheter un, nous vous prévenons que lorsque vous regarderez la vidéo, vous sentirez que votre cœur se brise un peu.

Il y a quelques semaines, le vlogger a mis un iPhone 6 pour en faire cuire un dans une dinde pendant quatre heures, avec un résultat qui a l’air assez dégoûtant.

Apparemment, les expériences avec les téléphones Apple sont très appréciées, l’une des vidéos YouTube les plus vues cette année était celle du site Unbox Therapy qui montre comment un iPhone 6 se plie.

Plus d’actualités technologiques sur CNNMéxico.com