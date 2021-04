Cela semble être une très bonne raison d’acheter des iPhones au lieu de téléphones Samsung – .

Au début de l’ère des smartphones, il était facile de dire que l’iPhone était un appareil supérieur à tout ce que Samsung proposait. En pratique – c’est-à-dire si nous mettons de côté la notion abstraite de «l’ouverture» d’un appareil – l’iPhone offrait systématiquement une meilleure expérience utilisateur que les modèles Galaxy de Samsung. En fait, l’iPhone était tellement en avance sur la courbe que Samsung n’avait aucun scrupule à copier ouvertement une myriade de fonctionnalités d’Apple, de la conception des icônes à l’apparence de l’appareil lui-même.

Avance rapide jusqu’en 2021 et le marché des smartphones est nettement différent de ce qu’il était il y a à peine cinq ans. De nos jours, le gouffre entre l’iPhone et les combinés premium Galaxy est plus petit qu’il ne l’a jamais été. De plus, il n’est pas rare de nos jours que Samsung déploie de nouvelles fonctionnalités uniquement pour voir Apple les implémenter plus tard. En bref, si vous recherchez un smartphone de haut niveau, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper en choisissant entre l’iPhone ou l’un des produits phares de Samsung.

Une comparaison stricte des caractéristiques, cependant, ne raconte qu’une partie de l’histoire. Vous voyez, l’un des avantages continus que l’iPhone d’Apple a longtemps maintenus par rapport à ses rivaux Android est qu’il conserve sa valeur bien plus longtemps. En d’autres termes, vous pouvez gagner beaucoup plus d’argent en vendant ou en échangeant votre ancien iPhone qu’en faisant de même avec un smartphone Samsung Galaxy.

À ce stade, les données récentes de SellSell montrent clairement que la gamme iPhone 12 d’Apple conserve sa valeur beaucoup plus que la gamme Galaxy S21 de Samsung.

Plus précisément, le site a constaté que si la gamme d’iPhone 12 a perdu environ 18,1 à 33,7% de sa valeur depuis son lancement à la fin de 2020, la série Galaxy S21 de Samsung «a connu une dépréciation choquante comprise entre 44,8 et 57,1% depuis son lancement en janvier 2021». Bizarrement, c’est presque comme si le Galaxy S21 était comme une voiture dans la mesure où cela perdait beaucoup de valeur immédiatement au moment de l’achat. Et le fait que le Galaxy S21 soit sorti quelques jours avant février montre essentiellement que le S21 a perdu environ 50% de sa valeur en un peu plus de deux mois.

En comparant l’iPhone 12 Pro Max haut de gamme au Galaxy S21 Ultra 5G haut de gamme, tous deux avec un stockage maximal, l’iPhone a perdu 30,7% de sa valeur tandis que le S21 a perdu 53,3% de Sa valeur. Pendant ce temps, le modèle iPhone 12 le moins cher a perdu 33,7% de sa valeur depuis son lancement, tandis que le modèle Samsung S21 le moins cher a perdu près de 51% de sa valeur depuis son lancement.

L’étude a en outre révélé:

Le Galaxy S21 + 5G 128 Go est le plus performant des offres de Samsung. Non pas que cela signifiera grand-chose, car il a perdu 44,8% (14,9% par mois) de sa valeur depuis son lancement en janvier 2021 (trois mois au moment de la rédaction de cet article). Le Galaxy S21 5G 256 Go s’est déprécié de 57,1% (à un taux de 19% par mois) alors qu’il n’était sur le marché que depuis trois mois.

Si la valeur de revente est une considération importante dans la décision d’achat de votre smartphone, vous voudrez certainement choisir un iPhone parmi ce que Samsung a de mieux à offrir.

