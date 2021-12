Cela semble fou, mais c’est vrai : les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro sont à moitié prix sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si on parle d’offres irremplaçables à ne pas manquer, en voici une : un casque Samsung Galaxy Buds Pro pour seulement 139 euros sur Amazon. Et ils arrivent avant Reyes !

Samsung est une entreprise dont vous ne pouvez attendre que le meilleur, car c’est l’une des entreprises les plus puissantes au monde. Et en effet, il ne déçoit pas, comme en témoignent des dizaines de produits, comme ses écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro.

Nous considérons nous-mêmes que Les Galaxy Buds Pro ce sont les meilleurs vrais écouteurs sans fil de Samsung à ce jour, et maintenant ils peuvent être les vôtres à moitié prix grâce à une offre unique d’Amazon, qui les abaisse à seulement 139 euros.

Galaxy Buds Pro à 139 euros sur Amazon

Grace à technologie sonore impressionnante avec Sound by AKG et deux haut-parleurs à deux canaux, vous pouvez profiter de vos chansons préférées avec une riche base de graves et d’aigus subtils. Grâce à la suppression active du bruit, vous pouvez bloquer jusqu’à 99 % du bruit de fond.

Ces enceintes dynamiques à deux canaux avec Sound by AKG donnent vie à vos chansons. Vous obtiendrez un son équilibré et une large gamme de fréquences pour vous immerger encore plus dans votre univers musical.

Choisir de bons écouteurs adaptés à vos habitudes de port peut ne pas sembler une chose facile, mais avec ce guide, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir.

Vous pouvez également contrôler dans quelle mesure bloquer ou autoriser le son ambiant. Ils intègrent un mode ambiant pour amplifier à volonté les niveaux sonores externes. Casque de sport qui vous permet d’écouter de la musique pendant que vous faites de l’exercice.

D’autre part, la détection vocale détecte automatiquement la parole, réduit le son de ce que vous entendez et passe en mode conversation. Ainsi, lorsque vous prenez un café, vous pouvez écouter la conversation sans retirer vos écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Et les connecter est très simple, car ils reconnaissent ce que vous demandez et se connectent à un appareil compatible. En outre, sont étanches grâce à IPX7, pour que vous puissiez continuer à tout donner avec votre musique préférée.

Malheureusement, ils ne sont pas compatibles avec iOS, mais si vous possédez un mobile Android et que la fonction de changement immédiat n’est pas une priorité pour vous, nous vous les recommandons ; Oui Si vous avez un mobile Galaxy, n’y pensez même pas: les Galaxy Buds Pro à 139 euros sont votre meilleure option pour profiter de vrais écouteurs sans fil, mais les vrais.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.