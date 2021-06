Cela semble inoffensif mais cause plus de distractions au volant que le téléphone portable | La technologie

Une étude vient nous dire quels appareils électroniques sont capables de nous distraire beaucoup plus au volant, et il faut en tenir compte.

Il peut y avoir des dizaines de distractions lorsque nous conduisons notre voiture, non seulement des distractions environnementales, mais aussi technologiques sous la forme du téléphone portable, où vous pouvez obtenir une bonne amende, ou même avec d’autres appareils électroniques qui, apparemment, semblent inoffensifs , tel que Montres intelligentes.

Et c’est que les bracelets d’activité et les montres intelligentes sont des appareils électroniques qui distrayent le conducteur et contribuent donc aux accidents de la circulation. Cependant, il y a eu peu d’études où ils ont affirmé que les conducteurs qui ont utilisé ces appareils diminué à la fois leur capacité à conduire et leur réaction à un problème.

Aujourd’hui, l’équipe de recherche Tech3Lab de HEC Montréal, spécialisée dans les interactions entre les personnes et les technologies, a analysé quelles caractéristiques particulières de ces appareils intelligents peuvent contribuer aux accidents de la circulation.

Nous vous expliquons comment prendre la meilleure décision d’achat d’une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Pour cela, ils ont comparé les montres intelligentes avec les téléphones portables, et analysé les effets de l’envoi de messages texte ou vocaux sur les réactions et la concentration des conducteurs.

Pour ce faire, ils ont mené une expérimentation dans un simulateur de conduite mesurant la réponse du conducteur à différents types d’alertes provenant d’une montre et d’un téléphone portable. Dans ces alertes de distraction, une assistance vocale pour les conducteurs a également été incluse.

Dans son étude utilisé 31 conducteurs dans l’une des quatre situations possibles parmi lesquels se trouvaient celles dans lesquelles ils recevaient des alertes sur un téléphone mobile, sur une montre intelligente et via un haut-parleur. Les conducteurs devaient répondre à ces alertes. Dans une autre des situations, les conducteurs ont reçu un SMS au téléphone et également sur la montre, et ils ont dû y répondre.

Après avoir terminé l’expérience, ils ont conclu que les montres intelligentes sont plus distrayantes pour les conducteurs que les téléphones portables, tandis que les assistants vocaux sont les moins distrayants. Et il semble que les regards des conducteurs étaient moins concentrés au volant lorsqu’ils recevaient des alertes écrites sur leurs montres connectées que sur leurs téléphones portables.

Voulez-vous donner le meilleur de vous-même dans votre entraînement sportif? Les montres intelligentes de sport seront un excellent soutien pour y parvenir.

Ils soutiennent que les montres intelligentes ont un effet négatif sur la capacité d’une personne à conduire en toute sécurité, alors que la méthode la plus sûre est de recevoir des alertes vocales.