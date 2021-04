“Cela va être difficile et nous devons avancer”

24/04/2021 à 00:19 CEST

Sport.es

Après avoir gagné en prolongation au Zenit Saint Petersburg (81-78) et égaliser la série des barrages de l’Euroligue (1-1), l’entraîneur du Barça, Sarunas Jasikevicius, a assuré que le match nul “va être difficile” et a exhorté ses joueurs à «faire avancer».

Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur lituanien a déclaré que son équipe “avait beaucoup mieux joué” que lors du premier match., bien qu’il déplore le manque de succès de ses joueurs.

“Nous avons vu une équipe avec une très bonne attitude, une très bonne défense, ce qui se passe, c’est qu’après on ne tire rien et le Zenit frappe beaucoup de tirs difficiles.. Nous devrons souffrir. Cela va être difficile et nous devons faire avancer les choses », a-t-il souligné.

Pression pour le Barça

Dans ce sens, Jasikevicius a reconnu que “peut-être” il n’a pas pu “dire aux garçons que Zenit joue très bien” et a parlé de la pression de ses joueurs dans des matchs décisifs.

“Les joueurs du Barça sont très expérimentés et doivent mieux vivre avec la pression. Cette victoire les libérera peut-être un peu », a-t-il déclaré.

De son côté, l’entraîneur du Zenit de Saint-Pétersbourg, Xavi Pascual, a félicité ses joueurs pour leur capacité à rivaliser, malgré des pertes telles que Arturas Gudaitis

Pascual: “Nous avons été compétitifs”

Bien que nous n’ayons pas gagné au tableau de bord, nous avons gagné en étant compétitifs. Nous avons su concourir au plus haut niveau avec la meilleure équipe de la compétition », a souligné Pascual

Pour sa part, Kyle Kuric a assuré que «nous avons remporté la victoire contre une équipe qui joue très fort et très bien, maintenant nous devons nous concentrer sur le prochain match & rdquor; “À présent, Après avoir un peu relâché la pression avec 1-1, on y va en voulant gagner au moins une victoire, ce qui est important & rdquor;

Pour Bolmaro, “On a beaucoup souffert au final, mais l’important c’est qu’on a gagné”, a déclaré le garde argentin après la victoire.

«La victoire nous a soulagé de la pression et il faut continuer à jouer dur, il faut continuer dans cette ligne & rdquor;. Concernant sa contribution, “je suis très heureux d’aider l’équipe de quelque manière que ce soit, mais à la banque”, a-t-il commenté.