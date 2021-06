Cela va retourner tant de gens contre les thermostats intelligents – .

Le Texas est l’un des rares États en ce moment où les résidents étouffent au milieu d’une vague de chaleur désagréable. Mais l’État semble, à ce stade, être le seul où cela se produit : en raison des inquiétudes concernant la tension du réseau électrique face à la flambée des températures, certains résidents qui possèdent des thermostats intelligents disent que leur compagnie d’électricité a augmenté à distance la température de leur thermostat. Ce qui peut sembler contre-intuitif au milieu d’une vague de chaleur, mais cela vient du fait que l’Electric Reliability Council of Texas, ou ERCOT, a supplié les résidents de ne pas faire exploser leur climatisation à des températures froides pendant de longues périodes et d’augmenter leur température afin qu’ils aident à conserver énergie.

Un résident du Texas, Brandon English, a expliqué ce qui allait se passer à la station d’information télévisée de Houston KHOU. Fondamentalement, il est rentré du travail il y a quelques jours et a constaté que la température de son thermostat intelligent avait été ajustée plus haut (à 78 degrés), provoquant le réveil de sa femme et de son nouveau-né en sueur après une sieste. English était pour le moins agité, disant à KHOU qu’il se demandait si sa fille n’avait pas été dangereusement sur le point d’avoir trop chaud. « Elle a 3 mois. Ils se déshydratent très rapidement.

Ce qui s’est passé ici, c’est que certains résidents locaux du Texas se sont inscrits, qu’ils s’en rendent compte ou non, dans une promotion. En échange de leur participation à ce concours promotionnel, les propriétaires de thermostats intelligents ont également accepté de laisser la société d’énergie contrôler leur thermostat pendant les périodes de forte demande énergétique.

les texans avec des thermostats intelligents ont perdu la capacité de contrôler la température dans leurs propres maisons ! 🥵 leurs thermostats intelligents sont contrôlés par leur entreprise de services publics et fixés à des niveaux très élevés (> 80 ° F) qui pourraient être dangereux si ces maisons ont des personnes âgées pic.twitter.com/qZvG3OnJQu – Sarah Pavis (@spavis) 18 juin 2021

De plus, ceux-ci ne semblent pas nécessairement être des cas isolés et marginaux. En plus de la situation d’English à Houston, Karen Rogers, une résidente de Galveston, a déclaré à KPRC, filiale de NBC, qu’elle avait remarqué la même chose, son thermostat étant également réglé plus haut à distance. La station CBS KENS a également signalé que certains clients de CPS Energy faisaient face au même réglage à distance de leurs thermostats pendant les périodes de pointe de consommation d’énergie.

Pour sa part, CPS Energy avait offert aux clients un crédit de facture unique lorsqu’ils s’inscrivent à ce programme, ainsi que des crédits de facture annuels lorsqu’ils utilisent un thermostat compatible Wi-Fi éligible. Mais voici le compromis pour les personnes qui s’inscrivent : vous autorisez également CPS Energy à régler à distance votre thermostat. « Pendant les jours de forte demande d’énergie en été, nous pouvons ajuster brièvement les réglages de votre thermostat de quelques degrés », lit-on sur le site Web de CPS Energy. « Nous ne le ferons qu’en cas de besoin. »

ERCOT, qui supervise la part du lion de la production d’énergie au Texas, a demandé la semaine dernière aux habitants de limiter leur consommation d’électricité en raison d’une combinaison de facteurs, notamment la chaleur dévastatrice ainsi que les problèmes mécaniques des centrales électriques. Si tout cela semble un peu déjà vu, du moins en ce qui concerne les gros titres négatifs du Texas concernant les conditions météorologiques extrêmes et le réseau électrique de l’État, rappelez-vous que c’était il y a quelques mois à peine, en février, lorsque le réseau électrique du Texas pouvait pas faire face à une tempête hivernale qui a fini par tuer plus de 100 personnes et laisser des millions de personnes sans électricité pendant des jours.

