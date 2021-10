Cela vaut-il encore la peine d’acheter?

Luke Pollack / Autorité Android

« Le Xiaomi Mi 11 Ultra est trop cher pour ce qu’il offre. » C’était notre verdict sur le Xiaomi Mi 11 Ultra au lancement. Maintenant, plus de six mois plus tard, dans quelle mesure le produit phare premium de Xiaomi résiste-t-il? Il s’avère que le Mi 11 Ultra a encore beaucoup à aimer, surtout maintenant que le prix est tombé à un niveau plus raisonnable.

Il est indéniable que le Xiaomi Mi 11 Ultra est un téléphone au design intéressant, c’est le moins qu’on puisse dire. Alors que certains ont frappé le téléphone pour sa grande empreinte et sa bosse de caméra encombrante, il est indéniable que le matériel est magnifiquement conçu. La combinaison céramique et métal se démarque à côté des téléphones de marques collant avec tous les cadres en verre et en aluminium. Certes, l’appareil est grand et lourd, pesant 234 g, mais le téléphone compense cela avec ses bords arrondis, ce qui le rend assez confortable à tenir. Xiaomi a livré ce téléphone avec des haut-parleurs stéréo Harman Kardon qui sonnent bien et un bel écran AMOLED de 6,8 pouces (plus d’informations à ce sujet).

Pourtant, le design n’est pas sans bizarreries, et cette énorme bosse de caméra se traduit par un design très lourd. Personnellement, je n’ai rencontré aucun problème avec la chute du téléphone. Du côté positif, le module d’appareil photo dispose d’un écran secondaire de 1,1 pouce qui sert principalement d’affichage permanent, bien que vous puissiez également l’utiliser comme écran selfie pour prendre des portraits à l’aide de l’appareil photo principal du téléphone.

Bien que l’empreinte de conception soit grande, l’ajustement et la finition globales sont extrêmement bien conçus.

Mis à part la grosse bosse de l’appareil photo, le seul autre inconvénient de cette conception est la finition du dos en céramique. Son éclat brillant a l’air bien propre, mais après seulement quelques minutes d’utilisation de ce téléphone, l’appareil ressemblera à une scène de crime bâclée avec des empreintes digitales partout.

Affichage

Le panneau du Mi 11 Ultra est magnifique. Bien qu’il ne soit pas surprenant que cet appareil soit doté d’un écran WQHD+ à 120 Hz, il pourrait surprendre certains de constater que cet écran génère une luminosité maximale de 1 700 nits. L’appareil est également livré avec le dernier verre de Corning, le Gorilla Glass Victus, garantissant un bon niveau de durabilité pour l’écran.

Associez tout cela à de nombreuses fonctionnalités logicielles pour modifier les couleurs et la netteté, et vous obtenez un magnifique panneau dynamique qui défie les meilleurs.

Appareils photo

Bien qu’il s’agisse d’une configuration familière, la mise en œuvre par Xiaomi d’un module de caméra à triple objectif produit actuellement certaines des images de la plus haute qualité sur le marché. Les trois capteurs rivalisent avec la concurrence en termes de netteté, de détails, d’images en basse lumière et plus encore. Mais là où le Mi 11 Ultra vise à rivaliser pour un cran au-dessus du reste, c’est dans la plage de zoom.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra peut prendre des photos avec un zoom optique jusqu’à 5x et un zoom numérique jusqu’à 120x. Les images 5x sont excellentes, avec une netteté et des détails exceptionnels et aucune quantité considérable de bruit ; cependant, le 120x ne s’en sort pas aussi bien. Semblable au zoom spatial 100x de Samsung, le zoom numérique 120x de Xiaomi est au mieux une astuce sympa pour faire la fête. Les images sont tout simplement trop boueuses et il est difficile de distinguer des détails raisonnablement utilisables.

Cela dit, dans l’ensemble, la combinaison de la longue plage de zoom et de la caméra ultra-large à champ de vision de 128 degrés donne à l’utilisateur beaucoup d’espace pour jouer avec. Ajoutez à cela l’écran arrière pratique pour les selfies, et vous obtenez une configuration de caméra polyvalente qui peut facilement aller de pair avec le Galaxy S21 Ultra, le Pixel 6 Pro ou l’iPhone 13 Pro.

Voici quelques exemples récents supplémentaires que vous pouvez consulter :

Batterie et charge

La durée de vie de la batterie du Xiaomi Mi 11 Ultra continue de bien fonctionner même six mois après sa sortie. Avec sa batterie plus grande que la moyenne de 5 000 mAh, j’ai eu du mal à tuer cet appareil même lors de tests intensifs. Avec les réglages d’origine et le Full HD+ à 60 Hz, j’ai facilement fait une moyenne d’environ un jour et demi avec une charge moyenne. Cela comprenait une forte consommation de médias sociaux et de vidéos, environ une heure de jeu et quelques photographies légères. Réglé sur WQHD+ à 120 Hz, j’ai utilisé en moyenne une journée complète d’utilisation. En fait, la seule chose qui tue vraiment ce téléphone, ce sont les caméras. Malheureusement, l’utilisation des caméras pendant une période prolongée entraîne une diminution drastique de la durée de vie de la batterie allant de 20 à 30 %. Cela pose un conflit évident. Si vous ne pouvez pas utiliser les incroyables appareils photo de ce téléphone sans vous soucier de la durée de vie de la batterie, alors à quoi bon ?

C’est là qu’intervient le chargeur rapide de 67 W. J’ai pu alimenter ce téléphone de mort à plein en un peu plus de 30 minutes. Ceci est comparable aux résultats du OnePlus 9 Pro et de l’Oppo Find X3 Pro, qui sont deux des téléphones grand public à charge la plus rapide.

Le pas si bon

Support logiciel à long terme

Xiaomi n’a pas un excellent bilan en matière de support logiciel. La société a historiquement fourni deux ans de mises à jour du système à ses produits phares, bien que cela soit passé à trois avec la série Xiaomi 11T. Pour l’instant, on ne sait toujours pas si le Mi 11 Ultra recevra un soutien égal. Comme indiqué dans notre examen initial, lorsqu’on lui a posé des questions sur un engagement, la société a simplement déclaré : « Les cycles de mise à jour de nos appareils sont conformes à nos accords avec Google et aux politiques correspondantes. »

Cette incertitude rend le prix plus élevé assez difficile à avaler, et si vous allez dépenser autant d’argent sur un appareil, ce serait bien d’avoir une meilleure garantie logicielle.

Prix

Incontournable : le Xiaomi Mi 11 Ultra reste cher, surtout pour un téléphone dont l’avenir est incertain pour les mises à jour logicielles. À 1 199 £ au Royaume-Uni, 1 199 € dans le reste de l’Europe et ~ 1 099 $ pour les importateurs américains, le Mi 11 Ultra est en concurrence avec le Galaxy S21 Ultra (1 199 $), l’iPhone 13 Pro Max (1 099 $), le OnePlus 9 Pro (1 069 $) et le Google Pixel 6 Pro (899 $) – qui ont tous confirmé la prise en charge logicielle et rivalisent avec le Mi 11 Ultra dans la course aux spécifications.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est génial, mais j’attendrais une baisse de prix avant d’acheter.

Une légère baisse des prix aurait un peu égalisé le marché ; mais à moins que vous ne viviez en Inde, où le Mi 11 Ultra est inférieur au Galaxy S21 Ultra, le Mi 11 Ultra n’est pas la meilleure offre que vous puissiez obtenir.

Revue Xiaomi Mi 11 Ultra revisitée : Le verdict

Xiaomi a sorti un appareil exceptionnellement bien conçu et riche en fonctionnalités avec le Mi 11 Ultra. Mis à part le support logiciel, le Mi 11 Ultra résiste vraiment bien plus de six mois plus tard. Il est facile de comprendre pourquoi les acheteurs aiment l’appareil. Il possède de superbes appareils photo, un écran magnifique, une charge rapide et rapide et des performances de premier plan. Pourtant, il n’est pas facile de rivaliser avec les autres produits phares ultra-premium du marché, et finalement son prix élevé combiné à l’absence de garantie de support logiciel est sa chute.

Cela dit, si vous pouvez supporter le prix et l’incertitude entourant les mises à jour, le Mi 11 Ultra offre de nombreuses fonctionnalités dans un boîtier bien conçu et impressionnera à coup sûr tout futur acheteur sur la route.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Le Xiaomi Mi 11 Ultra augmente la mise pour la série phare de Xiaomi 2021 avec une charge plus rapide, plus de RAM de base et de stockage, et un appareil photo amélioré avec un objectif zoom périscope 48MP et un énorme capteur principal de 1/1,12 pouce.