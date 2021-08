Cela vaut-il la peine de participer à Nuestra Belleza Latina ?

. Bárbara Turbay a répondu si cela vaut la peine de participer à Nuestra Belleza Latina

Il ne reste que quelques semaines avant le retour à la télévision de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina, dont ce sera sa saison 12. Et tandis que les fans du concours Univisión sont impatients de savoir bientôt qui ont été présélectionnés pour concourir pour la couronne qui il détient Migbelis Castellanos, l’une des questions que beaucoup de jeunes femmes se posent est de savoir si cela vaut la peine de participer au concours.

Au-delà de l’épais butin économique, du contrat avec Univisión et du tremplin qui représente non seulement la victoire, mais même le parcours du programme en tant que concurrent, les reines qui arrivent au soi-disant Mansion of Beauty doivent faire face à toutes sortes de défis personnels. une exposition médiatique énorme et difficile. C’est là que se pose la question de savoir combien ça vaut de sauter sur le ring pour concourir.

Et ce doute a été dissipé par l’une des ex-reines les plus commentées et les plus reconnues de Nuestra Belleza Latina, qui, bien qu’elle n’ait pas remporté la couronne, a participé à deux éditions de la compétition, atteignant la finale les deux saisons.

La colombienne Bárbara Turbay, qui a participé à Nuestra Belleza Latina en 2013 et trois ans plus tard, en 2016, est revenue à Nuestra Belleza Latina VIP, a répondu il y a quelque temps à la question de plusieurs de ses fans sur le sujet, et maintenant, ses commentaires sont toujours très valide.

La belle ex-reine, qui en plus de participer à Nuestra Belleza Latina, a représenté son pays dans Miss Monde, a parlé de son passage à l’émission de téléréalité Univision et a souligné que cela avait été la meilleure expérience de toute sa vie.

“Une des meilleures expériences de ma vie . Dernièrement, j’ai reçu de nombreux messages de la part de nombreuses filles me demandant : « Qu’est-ce que vous me recommandez maintenant que je veux participer à @nuestrabellezalatina, est-ce que ça vaut le coup ? » Step a profité de l’occasion pour partager une astuce.

« Je dirai toujours : ÇA VAUT TOUT LE SALAIRE, point final. Qu’est-ce que je recommande ? Que ce soit vous-mêmes. Ne faites pas semblant d’être juste !

J’ai l’impression que Dieu a un plan parfait pour chaque personne. Alors c’est peut-être pour vous ce que ça pourrait ne pas être… MAIS, vous ne le saurez pas si vous n’essayez pas », a ajouté Barbara Turbay. “Bien sûr… Si vous prévoyez d’y aller, optez pour la meilleure attitude et profitez-en, où que vous alliez, profitez de la meilleure expérience.”

Si vous voulez voir plus de photos de Bárbara Turbay et la suivre sur son compte Instagram, vous pouvez cliquer ici.

Nuestra Belleza Latina reviendra en septembre, et jusqu’à présent, on sait que Jomari Goyso et l’ancienne Miss Colombie, Daniella Álvarez, feront partie du jury, qui choisira cette fois une femme qui lutte contre les stéréotypes. L’animatrice du programme sera à nouveau l’ancienne Nuestra Belleza Latina 2007, Alejandra Espinoza.

Jouer

Barbara Turbay – Résumé de Our Latin Beauty 2013La participation de Barbara Turbay à différents concours : youtube.com/watch?v=Vhe5_iHdPbA2016-01-27T00:37:09Z