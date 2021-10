Cela vaut la bague de Kourtney Kardashian, inspirée de celle de Blake Lively

Travis Baker a proposé à Kourtney sur la plage de l’hôtel Rosewood Miramar, situé à Montecito en Californie, où Kourtney et Travis ont passé beaucoup de temps ensemble, c’est donc considéré comme un lieu très spécial et sacré pour eux, rapporte Entertainment Tonight.

Leurs familles sont plus qu’heureuses et excitées pour eux aussi. Vos enfants sont impatients de former une grande famille heureuse officielle. Kourtney et Travis ont vraiment l’impression d’avoir trouvé leur partenaire parfait. Ils sont impatients de franchir cette prochaine étape de leur parcours de couple et de passer le reste de leur vie ensemble », a commenté un proche d’eux à Entertainment Tonight.

Pour certains, se fiancer après seulement huit mois de fréquentation semble très soudain, mais ceux qui leur sont proches commentent que le couple est extrêmement heureux de franchir cette étape, et que l’engagement est tout simplement l’étape la plus naturelle de votre relation et ils sont très excités à ce sujet.