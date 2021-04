Cela vous donnera envie de ne plus jamais utiliser une caméra de sécurité domestique – .

Non seulement il y a de fortes chances que les autorités chinoises surveillent les citoyens à tout moment dans le pays, où la surveillance est si omniprésente qu’elle a donné lieu à un système de notation du crédit social là-bas. Mais les pirates sont apparemment de plus en plus effrayants que jamais, grâce à la vente de séquences de caméras de sécurité à domicile qui sont devenues une entreprise florissante, selon le média chinois Henan Television.

Le South China Morning Post a rapporté cette semaine que des pirates avaient volé des vidéos de caméras de sécurité à domicile montrant des clips vendus via les médias sociaux dans le cadre de «forfaits vidéo à domicile», dont le prix était ou non passionnant.

Pour avoir une idée de la façon dont ce schéma est devenu fragmentaire et invasif, un vendeur non identifié de vidéos a déclaré au média que les clips de nature plus «normale» coûtaient moins de la moitié de la somme qu’un clip vidéo peut rapporter s’il implique de la nudité. ou quelque chose de nature loufoque. Les acheteurs peuvent également acquérir des identifiants et des mots de passe de caméras dans un lot de 10 ménages pour un prix fixe (pour, peut-être choquant, l’équivalent américain de seulement 11 $), tandis que l’équivalent américain de 23 $ pourrait récupérer les informations de connexion pour 10 caméras domestiques plus 10 autres caméras d’hôtel.

Selon le rapport du SCMP, le responsable d’une discussion de groupe sur le service de messagerie instantanée de Tencent QQ a déclaré qu’il avait sous la main des dizaines de milliers de clips vidéo volés. Il a partagé plus de 8 000 personnes dans une discussion de groupe pendant 20 jours le mois dernier, et les membres de cette discussion de groupe se retournaient ensuite et vendaient les vidéos aux personnes de leurs propres réseaux. «J’ai tellement de clips vidéo que vous ne pouvez pas tous les terminer dans les six mois, même si vous les regardez 24 heures sur 24», aurait déclaré ce responsable de discussion de groupe, à propos des images volées de la caméra de sécurité à domicile. caméras à travers la Chine – en particulier à partir d’endroits comme le Hunan et la province du Hubei. Ce dernier englobe la ville de Wuhan, où la pandémie de coronavirus aurait pris naissance.

Pour un exemple du contenu que les vidéos volées pourraient inclure que les pirates peuvent regarder, l’une des vidéos qui circulent dans ce groupe QQ comprend des images d’une famille de trois personnes qui ont été capturées par une caméra cachée pendant leurs vacances. Ce clip particulier de 8 heures montrait une mère lisant quelque chose sur son téléphone portable allongée sur un canapé, un père recevant un masque facial et un jeune enfant jouant devant eux.

Tout cela rappelle le récent piratage d’une startup de la Silicon Valley, Verkada, qui a subi une brèche majeure qui a vu des pirates informatiques compromettre plus de 150000 caméras de sécurité. C’étaient des caméras connectées à tout, des gymnases, des prisons, des écoles, des hôpitaux et des usines Tesla, et les systèmes de caméras ont été piratés par un collectif international qui aurait voulu montrer que l’entreprise ne prenait pas la sécurité assez au sérieux.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.