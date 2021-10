Celeb Game Face : La La Anthony peut-elle deviner le mot « Labia ?! »

Terrence J a apparemment besoin d’une leçon d’anatomie !

L’acteur et personnalité de la télévision participe au tout nouvel épisode de Celebrity Game Face de ce soir, et malheureusement pour lui et son partenaire Léonard Ouzts, les chances ne semblent pas être en leur faveur.

Dans cet aperçu de ce qui va arriver, le couple et leurs collègues concurrents—Desus Nice et Le gamin Méro, de même que Le roi Bach et Casper Intelligent-Je joue à « Hit ‘Em Up », le jeu dans lequel chaque équipe appelle quelqu’un et doit lui faire dire des mots mystérieux choisis par une autre paire.

Terrence révèle que lui et Leonard choisissent d’appeler La La Anthony, et naturellement, héberger Kevin Hart lance une blague : « J’attends avec impatience ce message vocal ! »

Heureusement pour les joueurs, La La répond au téléphone. Il ne leur reste plus qu’à lui faire dire « liposuccion » et « lèvres », mots choisis par le roi Bach. Le premier mot assigné s’avère relativement facile, mais « lèvres » est une autre histoire.