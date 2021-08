in

C’est la “saison idiote”, donc Juliet Litman et Amanda Dobbins décomposent les anniversaires marquants des célébrités d’août, notamment Beyoncé, Meghan Markle et Roger Federer qui ont 40 ans et Barack Obama qui a 60 ans !

Hôtes : Juliet Litman et Amanda Dobbins

Productrice associée : Erika Cervantes

