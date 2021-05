Célébration dans le vestiaire avec Saras et Pau, qui ont fini par tremper

05/05/2021

Allumé à 00:24 CEST

Le bonheur et l’envie de célébrer sont venus au vestiaire du Barça, après avoir réussi à battre clairement le Zenit lors du cinquième match des quarts de finale (79-53) et Ils tamponneront le billet pour le prochain Final Four à Cologne.

Et c’est que l’équipe s’est retrouvée dans les vestiaires, en attendant l’arrivée de Saras Jasikevicius et Pau Gasol, s’occupant des médias après le triomphe.

Oui tandis que Pau entrait en saluant tout le personnel du club, tout comme Saras l’a fait, bien qu’ils ne sachent pas ce qui les attendait.

VIVEZ DANS LE MOMENT !!! 🤪🥳 # F4Glory pic.twitter.com/kr9m1ddlfX – Barça Basket (@FCBbasket) 4 mai 2021

C’était mettre les pieds dans le vestiaire, quand toute l’équipe s’est jetée sur eux pour les arroser avec l’eau des bouteilles qui a enduré pour se remettre de l’effort. Ils ont tous les deux fini complètement trempés, mais heureux d’atteindre l’un des grands objectifs de la saison.

Le plaisir a sûrement duré un certain temps, bien que le technicien ne puisse pas vous promettre trop de célébrations parce que l’équipe a un match de Endesa League, ce jeudi, contre Obradoiro.