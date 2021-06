Célébration de la vie de Philip désormais disponible au château de Windsor

in

Prince Philip: A Celebration est désormais exposé dans le cadre des visites au château de Windsor jusqu’en septembre.

L’exposition a été organisée par le Royal Collection Trust et présente une série de pièces intemporelles marquant des moments clés dans ses fonctions officielles et son travail en faveur de la reine.

Parmi les faits saillants, citons la robe de couronnement et la couronne portées par le duc lors du couronnement de la reine en 1953, sa chaise de succession, qui se trouve généralement dans la salle du trône du palais de Buckingham et le bureau personnel du prince Philip, qui lui a été présenté comme cadeau de mariage. par le Canadien Pacifique en 1947 et est fabriqué à partir de bois d’érable canadien.

Prince Philip: A Celebration / PA Media

Un autre comprend une peinture de l’artiste anglo-australien Ralph Heimans, commandée en 2017 lorsque Philip a pris sa retraite de ses fonctions publiques, qui n’a jamais été montrée en public auparavant.

L’œuvre d’art montre le duc debout dans le grand couloir du château de Windsor, non loin de la pièce où sa mère, la princesse Alice de Battenberg, est née en 1885.

Sa naissance est également marquée dans l’exposition en raison d’un journal, qui appartenait auparavant à la reine Victoria, qui enregistrait la naissance et décrivait la princesse comme étant “très jolie”.

La reine est censée être au courant de l’exposition mais aucune confirmation n’a encore été reçue si elle y assistera.

Sally Goodsir, conservatrice des arts décoratifs au Royal Collection Trust, a déclaré que l’exposition était en préparation depuis plus d’un an et devait initialement se tenir pour marquer le centenaire du duc le 10 juin.

Cependant, après sa mort le 9 avril de cette année, il se tient maintenant comme une célébration de sa vie et de son travail.

Prince Philip: A Celebration / PA Media

Elle a déclaré: «Il existe des œuvres de la collection royale, ainsi que des œuvres plus privées, telles que des peintures acquises par lui de son vivant, des œuvres présentées lors de visites d’État et lors de certaines de ses tournées en solo sans la reine, en particulier dans les années 1950. et les années 1960.

“Il y a aussi des expositions qui montrent son implication dans l’environnement et la conservation alors qu’il s’agissait de préoccupations vraiment nouvelles au milieu du 20e siècle.”

L’emplacement de l’exposition est également délibéré car elle se déroule dans deux salles du château – le hall des lanternes et le hall St George – que le duc a « contribué » à restaurer après l’incendie du château de Windsor en 1992.

“Le prince Philip était président du comité de restauration et il a convoqué ce comité dans les trois semaines suivant l’incendie, réunissant des experts britanniques et mondiaux du patrimoine et des artisans qualifiés pour vraiment reconstruire le château de Windsor”, a déclaré Mme Goodsir.

«Comme les gens ne pouvaient pas se rassembler comme ils l’auraient normalement fait au moment de sa mort et aux funérailles, alors c’est une chance de lui rendre visite et d’en savoir un peu plus sur lui.

Prince Philip: A Celebration fait partie d’une visite au château de Windsor du 24 juin au 20 septembre 2021. Les billets doivent être pré-réservés via www.rct.uk ou 0303 123 7300.