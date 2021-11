Célébration des Dhanteras : Obligations souveraines en or ou ETF en or : faites votre choix

Les obligations rapportent un intérêt de 2,5 % par an payable semestriellement d’intervalle. Il n’y a pas d’impôt sur les plus-values ​​si elles sont détenues jusqu’à l’échéance.

En ce jour propice de Dhanteras, l’achat d’or est une pratique très appréciée des familles indiennes et est considéré comme l’incarnation de la déesse Lakshmi elle-même. Après une flambée des prix intérieurs de l’or – 24 % en 2019 et 28 % l’année dernière -, il y a eu une correction des prix de l’or cette année. La chute des prix a augmenté la demande intérieure d’or.

La demande augmente

Au cours des trois mois se terminant en septembre, la demande d’or a augmenté de 47% en glissement annuel (en glissement annuel) à 139 tonnes contre 94,6 tonnes au cours du même trimestre de l’année dernière en raison de la baisse des prix, de la baisse des taux d’infection à Covid-19, de l’ouverture progressive de l’économie ainsi que le réapprovisionnement des stocks avant la saison des fêtes et des mariages. La demande de bijoux a augmenté de 58% en glissement annuel au cours de la période juillet-septembre 2021 à 96,2 tonnes et la demande d’investissement a augmenté de 27% à 42,9 tonnes au cours de la même période.

Dans une note sur les perspectives de l’or, Motilal Oswal Financial Services affirme que le scénario actuel pourrait avoir des ratés à court terme qui pourraient donner aux investisseurs une meilleure opportunité d’achat. «Nous pensons que l’or a un potentiel pour grimper à nouveau vers 2 000 $ et pourrait même atteindre un nouveau sommet à vie sur le Comex. Sur le front intérieur, nous nous attendons à ce que les prix grimpent vers des sommets de Rs 52 000 à 53 000 au cours des 12 prochains mois », note-t-il.

Faut-il acheter de l’or ?

Les experts suggèrent qu’une baisse des prix de l’or est une bonne opportunité d’acheter le métal et les investisseurs doivent lui allouer 10 à 15 % du portefeuille total. Chirag Mehta, gestionnaire de fonds senior, Alternative Investments, Quantum AMC, affirme que l’utilité de l’or va au-delà des retours sur investissement. « C’est aussi une source de liquidité, un diversificateur de portefeuille et un actif qui peut aider à lutter contre les effets d’une inflation plus élevée sur un portefeuille. Acheter de l’or peut donc être une bonne chose pour votre bien-être financier global », dit-il.

Ainsi, ces Dhanteras investissent dans l’or par le biais de fonds négociés en bourse (ETF) d’or de fonds communs de placement, d’obligations souveraines en or (SGB) et de pièces d’or ou de lingots d’or.

Vous ne pouvez investir dans l’or numérique qu’à partir de portefeuilles ou de plates-formes sans courtage, car le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a demandé aux bourses de ne pas laisser les courtiers vendre ce produit. Les produits en or numériques sont achetés en ligne et conservés sous forme électronique. Les vendeurs d’or numérique conservent l’or dans des coffres-forts et le produit est similaire aux parts d’ETF en or. Cependant, contrairement aux ETFS qui sont vendus par des sociétés de gestion d’actifs et réglementés par Sebi, les produits en or numérique ne sont pas encore réglementés.

ETF et SGB sur l’or

Pour les investisseurs de détail, les fonds négociés en bourse sur l’or sont un moyen idéal d’investir dans le métal jaune à des fins d’investissement. Les ETF sur l’or sont des fonds ouverts et les rendements sont comparés aux rendements réels de l’investissement dans l’or physique, sous réserve d’erreurs de suivi. Ils sont bon marché car les investisseurs de détail n’ont pas à payer les frais de fabrication qu’un bijoutier facturera ou les frais de service qu’une banque facturera pour la vente de pièces ou de lingots d’or. De plus, contrairement à l’or sous sa forme physique, il n’y a aucun problème de pureté dans les ETF sur l’or.

Nitin Kabadi, directeur, ETF Business, ICICI Prudential AMC, a déclaré qu’au cours des deux dernières années, les investisseurs ont de plus en plus préféré les ETF sur l’or, comme le montre l’augmentation du nombre de folios. «On peut acheter un ETF or en investissant un montant aussi bas que 50 et la transaction, qu’il s’agisse d’achat ou de vente, peut être exécutée à tout moment pendant les heures de négociation sur les bourses. Un autre avantage est que les ETF sur l’or sont hautement réglementés, garantissant ainsi que les intérêts des investisseurs sont protégés à tout moment. En dehors de cela, les ETF sur l’or ont tendance à être fiscalement avantageux car ils sont soumis à un impôt sur les gains en capital à long terme avec des avantages d’indexation », a-t-il déclaré.

La durée de SGB est de huit ans et l’acquéreur disposera d’une option de sortie à partir de la cinquième année qui pourra être exercée aux jours de paiement des intérêts. Les obligations rapportent un intérêt de 2,5 % par an payable semestriellement d’intervalle. Il n’y a pas d’impôt sur les plus-values ​​si elles sont détenues jusqu’à l’échéance. Cependant, s’ils sont négociés avant l’échéance, l’impôt sur les plus-values ​​à court et à long terme sera applicable.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.