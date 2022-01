Célébrations du jubilé de platine : la reine lance une cuisson massive pour trouver son nouveau pudding préféré

Les entrants potentiels espèrent impressionner la reine avec leurs pâtisseries vedettes (Photo: . Europe)

Une recherche a été lancée pour trouver un nouveau pudding adapté aux célébrations du jubilé de platine de la reine.

Les boulangers ont été mis au défi de proposer un tout nouveau dessert pour marquer l’occasion de ce qui pourrait être la plus grande pâtisserie que le pays ait jamais connue.

Les organisateurs veulent que des recettes soient soumises pour un nouveau plat national qui puisse être recréé dans les foyers à travers le pays pour les générations à venir.

Il sera jugé par des chefs étoilés et des boulangers, dont Dame Mary Berry, la juge Masterchef Monica Galetti et le chef cuisinier de la reine Mark Flanagan.

Le concours, organisé par Fortnum and Mason, reflète d’autres aliments royaux tels que le poulet du couronnement, créé pour marquer l’ascension de la reine sur le trône en 1953.

On espère que le nouveau pudding pourrait devenir aussi prolifique que l’éponge Victoria, nommée en l’honneur de la reine Victoria.

M. Flanagan, le chef du Queen’s depuis 2002, a conseillé aux entrants potentiels de » rester simple » et d’opter pour » subtil et élégant » au lieu de » pointilleux et trop compliqué « .

Toute personne âgée de huit ans et plus peut s’inscrire au concours «Platinum Pudding» avant le 4 février.

Les cinq meilleurs seront invités à cuisiner leur plat pour les juges lors d’un événement en direct dans le centre de Londres.

Les recettes du gagnant seront ensuite publiées afin que les gens puissent servir le nouveau pudding lors d’événements organisés dans le cadre du Big Jubilee Lunch le dimanche 5 juin.

L’écrivain culinaire Dame Mary a déclaré: « J’espère que tous ceux qui entrent s’amuseront beaucoup et je leur souhaite la meilleure des chances. »

Les détails du concours ont été annoncés dans le cadre du programme complet d’événements organisés pour marquer les 70 ans de la reine sur le trône.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

