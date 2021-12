Célébrer 2022 à l’époque d’omicron : dehors avec un gémissement

Les célébrations du Nouvel An à travers le monde ont été modifiées – ou annulées – alors que la variante omicron du coronavirus continue de sévir.

Des responsables britanniques ont averti les fêtards d’Écosse et du Pays de Galles d’éviter de se rendre en Angleterre pour sonner en 2022 – bien qu’aucune interdiction formelle de voyager ne soit en place.

Selon l’Office of National Statistics, une personne sur 15 à Londres a eu COVID-19 dans la semaine précédant Noël.

Des feux d’artifice explosent au-dessus de l’opéra de Sydney et du Harbour Bridge lors des célébrations du Nouvel An à Sydney, le samedi 1er janvier 2022. (Dean Lewins/AAP Image via AP)

Le Premier ministre Boris Johnson a appelé les habitants à passer un test rapide de coronavirus avant de sortir et de rencontrer d’autres personnes ou de faire la fête à l’extérieur.

Metro a annoncé vendredi que des feux d’artifice se dérouleraient à Londres après l’annulation de l’exposition publique annuelle et que les gens ne pourront les regarder qu’à la télévision.

À Édimbourg, en Écosse, qui accueille traditionnellement l’une des plus grandes fêtes du Nouvel An d’Europe, les résidents ont été invités à rester chez eux.

Comparativement, l’Australie a poursuivi ses festivités, envoyant des milliers de feux d’artifice sur le Harbour Bridge et l’Opéra de Sydney – alors même que les autorités sanitaires y ont signalé un record de 32 000 nouveaux cas de virus, dont beaucoup dans la ville de Nouvelle-Galles du Sud.

Un visiteur portant un masque facial pose pour une photo devant des décorations illuminées le soir du Nouvel An à Séoul, Corée du Sud, le vendredi 31 décembre 2021. (AP Photo/Lee ​​Jin-man)

La Nouvelle-Zélande voisine a choisi de remplacer son spectacle de feux d’artifice d’Auckland par un spectacle de lumières projetées sur des points de repère dans le but de décourager les foules de se rassembler.

Au Japon, des visiteurs masqués ont rempli les temples et les sanctuaires.

À Séoul, en Corée du Sud, la cérémonie annuelle de sonnerie du réveillon du Nouvel An a été annulée en raison d’une augmentation du nombre de cas, mais une vidéo préenregistrée serait diffusée en ligne et à la télévision.

Des millions de personnes en Inde prévoyaient de célébrer depuis leur domicile en raison des couvre-feux nocturnes et d’autres restrictions.

Le gouvernement indonésien a interdit de nombreuses célébrations du Nouvel An – y compris des feux d’artifice à Jakarta – et le Vietnam a annulé les spectacles et célébrations de feux d’artifice.

Un officier de police de Delhi monte la garde pendant que d’autres membres du personnel patrouillent Connaught Place, la célèbre et la plus ancienne zone commerçante de Delhi, au milieu des restrictions imposées en raison du nombre croissant de cas de COVID-19, le soir du Nouvel An à New Delhi, en Inde, le vendredi 31 décembre 2021 (Photo AP/Altaf Qadri)

Trois mille personnes prévoyaient d’assister à un concert du Nouvel An à Hong Kong, et les autorités thaïlandaises autoriseraient la poursuite des fêtes et des feux d’artifice avec des mesures de sécurité strictes.

En Chine continentale, le gouvernement de Shanghai a annulé un spectacle de lumières annuel, et les temples populaires de Nanjing, Hangzhou et d’autres grandes villes ont annulé les cérémonies du réveillon du Nouvel An.

Alors que San Francisco a annulé son feu d’artifice, la célébration annuelle du réveillon du Nouvel An à New York est toujours un « go », bien que les responsables aient déclaré que le nombre de personnes autorisées dans la région serait limité.

Pourtant, le ballon tombera avec une foule d’environ 15 000 spectateurs en personne qui doivent présenter une preuve de vaccination et porter des masques.

Des confettis volent après que le bal du réveillon du Nouvel An de Times Square tombe dans un Times Square presque vide en raison du verrouillage de COVID-19, tôt le vendredi 1er janvier 2021. (AP Photo/Craig Ruttle, File)

Le nouveau maire de New York, Eric Adams, doit prêter serment à Times Square après la chute du ballon. Le rappeur et acteur LL Cool J a annoncé qu’il se retirerait de l’événement car il avait été testé positif au COVID-19.

Des infections généralisées ont frappé New York en décembre, et les chiffres de l’État ont montré que la Big Apple a signalé mardi un nombre record de nouveaux cas confirmés.

Les cas de coronavirus aux États-Unis ont atteint leurs niveaux les plus élevés jamais enregistrés, et la flambée alimentée par l’omicron place un nombre presque record d’enfants à l’hôpital – en particulier ceux qui ne sont pas vaccinés.

Au cours de la semaine du 21 au 27 décembre, une moyenne de 334 enfants de 17 ans et moins ont été admis par jour dans des hôpitaux atteints du coronavirus, une augmentation de 58% par rapport à la semaine précédente, selon les données du CDC.

