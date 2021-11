Célébrer Bill May : le grand arrangeur

Billy May a déclaré qu’il était devenu arrangeur parce qu’il jouait du tuba dans l’orchestre de l’école et qu’il avait donc beaucoup de temps pour observer ce que faisaient les autres instruments.

Né à Pittsburgh le 10 novembre 1916, il jouait de la trompette et arrangeait pour Charlie Barnet. Il devint plus tard arrangeur de studio pour NBC et à la fin des années 1940, il avait noué une relation étroite avec Capitol Records, écrivant des arrangements fantômes pour Paul Weston. Cela l’a amené à devenir directeur musical pour de nombreux artistes de premier plan du label.

En 1951, May a formé un groupe d’enregistrement, gagnant du succès avec son nouveau son de saxophone à l’unisson glissando. Ses arrangements élégants et souvent pleins d’esprit l’ont rapidement mis en demande en tant qu’acteur en direct. Le tromboniste Dick Nash qui a travaillé avec le groupe de Billy et un vétéran de plusieurs Frank Sinatra Les sessions d’enregistrement ont très bien résumé son chef d’orchestre en disant : « Certains des travaux de Billy étaient ironiques – il avait prévu des surprises tout au long de la ligne, pour vous secouer ! Il maîtrisait parfaitement les cuivres et était incroyablement talentueux. Billy pouvait tout entendre sur un arrangement dans sa tête. C’est un génie. »

Parmi ses concerts d’arrangement les plus mémorables avec Sinatra figurent les albums Come Fly with Me (1958), Come Dance with Me! (1959) et Viens swinguer avec moi ! (1961). Il a également travaillé avec Nat King Cole, Peggy Lee, Mel Torme, Bobby Darin, Vic Damone et Ella Fitzgerald.

En 2003, l’année avant sa mort, Billy avait ceci à dire sur son talent : « Avec mes arrangements, je ne faisais pas d’humour exprès – nous avons fait beaucoup de travail – certaines chansons étaient bonnes, d’autres étaient de la merde. En tant qu’arrangeurs, nous fabriquions parfois des bourses en soie avec des oreilles de truie !

May n’était pas un grand chef d’orchestre, selon de nombreux musiciens qui travaillaient avec lui, mais ils pensaient qu’il était une inspiration. L’album Sorta-May de Billy a atteint la 7e place en 1955 et il a remporté un Grammy en 1958 pour l’album Big Fat Brass. Outre une réputation de grand arrangeur, il en avait une pour sa capacité à boire de grandes quantités ; il était connu comme le « guzzler ». Non pas que sa consommation d’alcool ait affecté ses capacités musicales. Alors qu’il travaillait avec le pianiste de jazz George Shearing, il y a eu un incident qui illustre le talent de Billy. George avait parcouru un numéro qu’il voulait que Billy arrange et a recommencé à le relire pour donner à Billy une seconde chance de l’entendre. Billy l’a interrompu « Eh bien, prenez-le après le pont parce que j’ai déjà tout orchestré. »

Billy a ensuite composé la musique de la série télévisée Naked City ainsi que les partitions de Johnny Cool, Tony Rome et Sergeants Three. Sa carrière ralentit à la fin des années 60 mais il retravaille avec Sinatra en 1979 sur la première partie de l’album Trilogy. Il y a eu un travail intermittent dans les années 80 et il est réapparu en 1996 pour contribuer aux charts du groupe pour l’album de la bande dessinée Stan Freberg, The United States of America, Vol. 2, 25 ans après son travail sur Volume. 1.

Billy May est décédé le 22 janvier 2004, à l’âge de 87 ans.