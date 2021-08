Célébrer la naissance du Seigneur Krishna : Différentes manières de célébrer Janmashtami à travers l’Inde

Avec le festival qui approche à grands pas, nous vous proposons différentes manières de célébrer le festival à travers l’Inde.

Par Reya Mehrotra

Janmashtami est célébré pour marquer la naissance du Seigneur Krishna. Les gens célèbrent en jeûnant, en rompant le dahi-handi, en chantant des hymnes, en visitant des temples, en préparant des fêtes et en priant ensemble. C’est une grande fête en particulier à Mathura et Vrindavan. Raas Lila ou Krishna Lila font également partie des célébrations. Avec le festival qui approche à grands pas, nous vous proposons différentes manières de célébrer le festival à travers l’Inde.

Maharashtra

Le Maharashtra a son propre style unique pour célébrer Gokulashtami. Des chansons comme Govinda aala rejouent dans les rues. Les habitants effectuent le rituel dahi-handi, qui représente l’amour de Krishna pour le babeurre. On dit que le Seigneur Krishna l’aimait tellement qu’il le volait souvent dans sa propre maison et celles des autres avec ses amis. Les jeunes forment une pyramide humaine pour ouvrir un pot de terre avec du babeurre accroché haut au-dessus de la route.

Manipur

Dans les années 1700, le Vaishnavism était devenu une religion d’État populaire au Manipur. Les hindous d’Imphal célèbrent la fête en priant dans les temples Shri Shri Govindajee et ISKCON. Les représentations de Manipuri et Raaslila dédiées au Seigneur Krishna ont lieu pendant cette période. Le jour est connu sous le nom de Krishna Jamma à Manipur. Les festivités commencent à minuit et se poursuivent jusqu’à l’aube. Les fidèles jeûnent toute la journée et divers programmes culturels sont organisés pour marquer la naissance de Krishna.

Udupi

Shri Krishna Math à Udupi, Karnataka, est dédié au Seigneur Krishna. Il est célèbre pour ses célébrations Janmashtami. Le matha est un lieu de pèlerinage principal pour les hindous en Inde. C’est un centre de la philosophie hindoue Dvaita Vedanta, qui dit que le Seigneur Vishnu et les âmes individuelles ont des réalités existentielles indépendantes. Lord Balakrishna, ou la forme enfantine du Seigneur Krishna, est la divinité principale du temple. Krishna Janmashtami est le meilleur moment pour visiter.

Vrindavan, Mathura

L’anniversaire de Krishna est célébré avec beaucoup de zèle et d’enthousiasme dans la ville de Vrindavan car on pense qu’il y a passé une grande partie de son enfance. Des temples importants comme ISKCON, Banke Bihari et Radharaman organisent de grandes célébrations ce jour-là. Mathura, le lieu de naissance de Krishna, voit une forte fréquentation de touristes et de fidèles de toute l’Inde pendant cette période. Les temples sont décorés de fleurs et de lumières et sont ouverts toute la nuit pour les fidèles. En fait, quelques semaines avant le festival, Mathura et Vrindavan prennent vie avec les préparatifs qui battent leur plein. Raas Lila, basé sur des extraits du Bhagwata Puran, est joué sur scène.

Dwarka

Dwarka est historiquement connu comme le royaume du Seigneur Krishna. Le temple Dwarkadhish à Dwarka lui est dédié. Ce jour-là, le temple est magnifiquement décoré pour les célébrations de l’enfant Krishna. Lord Dwarkadhish est orné d’or, de diamants et d’autres bijoux précieux, et des kirtans et des bhajans sont chantés. Les femmes de tout le Gujarat jouent aux cartes et ce jour-là, abandonnent les travaux ménagers. Des célébrations similaires au dahi-handi ont lieu à Dwarka, mais on l’appelle makhan-handi. Les touristes viennent de contrées lointaines pour assister au grand événement. Les enfants se déguisent en personnages mythologiques pour participer à des drames. Des conques et des cloches sonnent le matin aarti.

Inde du Sud

Les célébrations diffèrent selon les régions du sud de l’Inde. Au Tamil Nadu, les gens observent un jeûne, dessinent des kolams, des motifs faits de pâte de riz, et récitent la Bhagwad Gita. Dans l’Andhra Pradesh, des plats sucrés comme le verkadalai urundai sont préparés pour les célébrations et les jeunes garçons se déguisent en Krishna pour rendre visite à leurs parents et amis. Tout le monde chante des hymnes, chante des mantras et des chants de dévotion. Habituellement, des peintures au lieu des idoles du Seigneur Krishna sont vénérées et des fruits et des bonbons lui sont offerts. Les drames musicaux et la mise en scène de drames pour représenter sa vie sont courants.

Bengale occidental et Odisha

Dans la partie orientale du pays, des États comme Odisha et le Bengale occidental célèbrent la naissance de Krishna en jeûnant et en offrant des bonbons régionaux au bébé Krishna. Le 10ème chapitre du Bhagwad Puran, qui est consacré à la vie de Krishna, est lu ce jour-là. Un repas élaboré est offert au Seigneur Krishna comme prasad. Au Bengale, les ménages préparent le taler boda, ou beignet de palmier à sucre, un plat extrêmement sucré.

