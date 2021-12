Célébrer la vie de Stephen Sondheim

La mort du compositeur Stephen Sondheim à 91 ans est plus que la fin d’une époque. C’est la fin d’une chaîne de grandes comédies musicales de Broadway remontant aux années 1920, lorsque « Showboat » de Jerome Kern a ébloui le public pour la première fois.

Je ne l’ai rencontré qu’une seule fois. C’était dans l’appartement de Barbara Cook à New York où elle avait invité quelques amis après son interprétation des chansons de Sondheim au Carnegie Hall.

Quand je suis entré, il était assis sur un canapé et parlait à quelqu’un. Quand l’homme est parti, je me suis assis à côté de lui. « Monsieur. Sondheim, dis-je nerveusement, je ne vois rien à ajouter à toutes les choses merveilleuses qui ont été dites à propos de votre travail, alors je vais juste vous dire merci. Il a souri et a dit « merci » et a prononcé une plaisanterie que j’ai oubliée depuis, parce que j’étais en admiration devant lui.

En 2008, Sondheim et Frank Rich, l’ancien critique dramatique en chef du New York Times, ont mené une série d’entretiens dans plusieurs théâtres du pays. À Portland, dans l’Oregon, Rich a demandé à Sondheim comment il avait été choisi, à l’âge de 25 ans, pour écrire les paroles de « West Side Story » ? Sondheim avait séjourné dans la maison du parolier Oscar Hammerstein, son grand tuteur.

Betty Comden et Adolph Green ont été choisis à l’origine pour écrire les paroles mais n’étaient pas disponibles. Sondheim a déclaré qu’il avait écrit une émission intitulée « Saturday Night » qui « est décédée » faute de bailleurs de fonds avant de pouvoir être produite. Pourtant, il avait un folio de chansons de la série. L’histoire est longue, mais les bases sont les suivantes : il connaissait le dramaturge et metteur en scène Arthur Laurents, qui lui a dit qu’il était sur le point de commencer à travailler sur une version musicale de « Roméo et Juliette » et que Leonard Bernstein allait faire la musique. Après l’avoir entendu jouer quelques chansons de « Saturday Night », Bernstein lui a offert le travail. Hammerstein lui a conseillé de le prendre et il l’a fait. Les paroles de Sondheim, combinées aux mélodies de Bernstein, sont devenues des chansons pour les âges.

Après avoir écrit plus tard des paroles pour « Gypsy », Sondheim a déclaré que lui et d’autres de sa génération voulaient expérimenter des comédies musicales qui allaient au-delà de ce qu’il appelait le « linéaire », où il y a une chanson, un dialogue, une autre chanson, de la danse et plus de dialogue et Chansons. Non pas qu’il y avait quelque chose de mal à cela, parce que Sondheim gagnait bien sa vie en écrivant « linéaire » et en créant de nombreuses chansons mémorables en plus de « West Side Story ». Dans les années 60, comme le chantait Bob Dylan, « the times they are a-changin », Sondheim et ses amis ont donc voulu explorer de nouvelles formes musicales. Ceux-ci comprenaient des émotions humaines complexes et des motifs mélodiques non traditionnels.

La nécrologie de Sondheim contient de nombreux autres détails de sa vie incroyable, je ne les répéterai donc pas ici, mais je me suis souvent demandé d’où venait un tel génie. De toute évidence, c’est un cadeau qui n’est pas offert à beaucoup. Une fois, j’ai interrogé Steve Allen, le premier animateur et créateur de « The Tonight Show » à ce sujet. Allen a écrit plus de 3 000 chansons, joué du piano, joué, était un comédien et a écrit des mystères. « Avez-vous parcouru la ligne de cadeaux plus d’une fois ? » Je lui ai demandé. Il a dit qu’il ne pouvait pas l’expliquer. La pratique aide, mais je ne pouvais pas faire ce que ces génies créatifs ont fait avec une certaine quantité de pratique.

Les personnes qui créent de la beauté se démarquent dans une culture de plus en plus sombre, même lorsque leurs créations semblent sombres, comme le font certaines paroles de Sondheim. Il est difficile de choisir un favori. Certaines chansons sont bien connues, comme « Send in the Clowns » de « A Little Night Music ». D’autres, pas tellement, comme ceux de « A Funny Thing Happened on the Way to the Forum » (bien que « Comedy Tonight » soit une chanson entraînante et amusante).

Si j’étais obligé de choisir mon préféré parmi son travail « non linéaire », ce serait celui que j’ai utilisé dans une lettre de proposition à ma femme. Cela s’appelle « Être vivant » de « Société ». La ligne qui touche mon cœur et le sien est « seul est seul, pas vivant ».

Merci, M. Sondheim.