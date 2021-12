Célébrer les entreprises qui ont traversé une pandémie

Lorsque nous nous arrêtons et réfléchissons, l’élément le plus impressionnant de la pandémie est sans doute la façon dont les entreprises de toutes tailles, en particulier les petites entreprises, ont réagi. Les propriétaires de petites entreprises mettent tout dans leur entreprise et s’attendent à ce que leurs fournisseurs fournissent le même niveau de soin et d’attention aux détails lorsqu’il s’agit de leur entreprise. Les grandes entreprises ont rapidement compris comment être agiles. Tout le monde abordait les choses différemment parce qu’il le fallait.

Au milieu de la pandémie, les entreprises prospères se sont adaptées avec l’aide de leurs fournisseurs ; ils ont trouvé de nouvelles façons de fonctionner; ils ont lancé de nouvelles offres et trouvé de nouveaux secteurs d’activité. Bien qu’ils aient résisté à une tempête, il y a toujours un autre brassage.

Bien qu’il puisse être naturel de baisser la garde après un an et demi, les entreprises – en particulier les petites entreprises – ne peuvent pas se permettre de le faire. De nombreuses entreprises pensent avoir toutes les réponses. Mais la complaisance est une menace sérieuse.

La menace de cybersécurité est réelle, ne faisant qu’ajouter aux défis auxquels les entreprises sont confrontées. Un rapport de Symantec a révélé qu’environ 1 petite entreprise sur 40 risque d’être victime de cybercriminalité.

Les mauvais acteurs utilisent plusieurs tactiques pour attaquer une entreprise, mais les ransomwares, qui reposent souvent sur des schémas de phishing, constituent une approche courante. Avec autant de personnes travaillant à domicile au milieu de la pandémie, les cybercriminels ont plus d’opportunités d’exploiter les faiblesses de sécurité d’une entreprise.

Les ransomwares menacent les entreprises depuis des décennies, mais le volume des attaques est monté en flèche au cours des deux dernières années. Au cours du premier semestre 2021, le nombre d’attaques dans le monde a augmenté de 151%, et le FBI a averti que 100 souches différentes de ransomware circulent dans le monde.

L’un des problèmes est que, selon le rapport d’enquête sur les violations de données de 2021, la moitié (50 %) des petites et moyennes entreprises ne dispensent pas de formation de sensibilisation à la sécurité à leurs employés. Les entreprises doivent changer leur approche « la tête dans le sable » ou risquer de jouer avec leurs revenus, leurs clients et leurs activités.

Le succès repose sur une planification solide. Bien que personne ne puisse prédire tous les risques auxquels une entreprise pourrait être confrontée, il est raisonnable de se préparer à l’inattendu et de reconnaître que de nouvelles menaces continuent d’émerger.

Il ne s’agit pas d’avoir les réponses à chaque problème qui se pose, mais de reconnaître que des problèmes surgiront qui nécessitent des solutions créatives.

Pour réussir, les entreprises doivent comprendre la menace et évaluer leur exposition et le risque potentiel. Ensuite, ils doivent éduquer leurs équipes et travailler pour éliminer les vulnérabilités.

La technologie peut aider, mais les entreprises de toutes tailles doivent déployer les technologies de sécurité actuelles pour se protéger contre les menaces émergentes.

Plus important encore, les entreprises et les équipes informatiques n’ont pas besoin de faire cavalier seul.

Ils ont juste besoin de trouver un partenaire de confiance qui reconnaît les défis à venir et répond en conséquence. Les entreprises méritent un partenaire qui sait comment simplifier l’informatique et qui sait comment protéger leur entreprise.

Auteur : Mark Roberts

Mark Roberts est le directeur marketing de TPx, responsable de toutes les opérations de marketing dans le monde, créant des opportunités de croissance et renforçant la reconnaissance de la marque de l’entreprise sur le marché des communications. Chef de file éprouvé du marketing, Mark a plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie technologique en créant des marques, en stimulant la demande et en transformant les entreprises de haute technologie.… Voir le profil complet ›