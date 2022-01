Célébrer l’icône de style David Bowie

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

David Bowie était un rebelle de style en avance sur son temps.

Le défunt chanteur a non seulement influencé plusieurs genres de musique au cours de quatre décennies, mais son impact sur la mode continue d’inspirer les créateurs et les tendances à ce jour. Plus important encore, le style de Bowie sert de leçon inestimable sur l’expression de soi et contre les normes sociétales dans la poursuite de son vrai moi.

Dans une interview de Playboy en 1976, Bowie a déclaré à Cameron Crowe : « Quand je monte sur scène, j’essaie de rendre la performance aussi bonne et intéressante que possible, et je ne veux pas seulement chanter mes chansons et partir. Je pense que si vous allez vraiment divertir un public, alors vous devez aussi regarder le rôle. » Et il l’a fait.

Des costumes colorés aux motifs éclectiques en passant par les combinaisons métalliques et les bottes à plateforme, le chanteur de « Space Oddity » a semé les graines des futures générations d’artistes en brouillant les frontières entre la mode masculine et féminine.

En mémoire de l’icône du style et de la musique, nous avons rassemblé 14 pièces inspirées de David Bowie qui vous aideront à incarner votre Ziggy Stardust intérieur et à faire une déclaration à la mode où que vous alliez !