“Célébrer pendant que je suis à l’hôpital est irrespectueux”

18/07/2021 à 21:46 CEST

Après l’accident avec Lewis Hamilton qui l’a laissé hors course dès le premier tour du GP de Grande-Bretagne, Max verstappen a explosé sur ses réseaux sociaux et a accusé le Britannique de le mettre en danger avec son action risquée sur la piste et de lui manquer de respect en célébrant plus tard sa victoire alors que le Néerlandais était encore hospitalisé.

Verstappen Il a expliqué qu’il va bien physiquement, bien que par précaution et comme il est normal après avoir subi un impact aussi fort qu’aujourd’hui dans la très rapide courbe Copse de Silverstone, il a été transféré du centre médical du circuit vers un hôpital voisin pour rester en observation. et subir des tests plus poussés.

Hamilton a dépassé Charles Leclerc à deux tours de la fin de la course et a déclenché l’euphorie des 140 000 fans qui ont rempli les gradins de la piste britannique, quelques images qui ont “piquer” doublement Max, qui continue d’être le leader du Championnat du Monde bien que maintenant par seulement 8 points contre le Mercedes.

“Tout d’abord, je suis content d’être bien. Cela a eu un impact considérable à 51G, mais je me sens mieux”, a-t-il écrit. Verstappen sur leurs réseaux sociaux. “Évidemment, je suis très déçu d’avoir été retiré de la course de cette manière. La sanction imposée (de 10″ à Hamilton) ne nous aide pas du tout et ne rend pas justice à la manœuvre dangereuse que Lewis a effectuée sur la piste, ” a-t-il déploré.

“Regarder les célébrations après la course alors qu’il est encore à l’hôpital est irrespectueux et antisportif, mais nous continuons”, a déclaré sèchement le pilote Red Bull. L’équipe a également montré son mécontentement face à la sanction “trop ​​légère” infligée à Hamilton et son directeur Christian Horner a déclaré qu’ils n’excluaient pas de faire appel, “bien que tout semble décidé et que nous ayons du mal”.