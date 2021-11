Célèbres frayeurs la nuit — Boo !

Ces étoiles effrayées leur font peur à la lumière du jour !

Les attractions nocturnes populaires – telles que les Hollywood Horror Nights d’Universal Studio, les fermes effrayantes de Knott, Haunt O’Ween et plus – ont été parsemées d’étoiles effrayées ce mois-ci.

Certaines célébrités, comme Wilmer Valderrama et Rob Dyrdek, consultez quelques-uns des événements les plus conviviaux pour les familles … tout en Seth Vert et Brigitte Marquardt amplifié le repaire avec des frayeurs vraiment effrayantes.

Aussi, les couples mignons aiment Villes de Karl-Anthony & Bois de Jordyn et Finneas O’Connell & Claudia Sulewski ont été vus se tenir compagnie pour plus de confort !

N’ayez pas peur de faire défiler cette galerie de frayeurs célèbres !