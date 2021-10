Célébrez Día de los Muertos avec 10 événements gratuits et familiaux ce week-end

Appelez-le Día de los Muertos, appelez-le Jour des Morts… mais ne l’appelez pas « Halloween mexicain ». Voici notre guide proposant 10 façons – toutes adaptées aux familles, toutes gratuites – de célébrer cette fête joyeuse/triste en se souvenant de ces chers disparus. Avant de partir, n’oubliez pas de vérifier en ligne les conditions de réservation et les autres protocoles COVID-19.

Coup d’envoi dimanche midi, festivités à LA Plaza de Cultura y Artes comprennent des opportunités d’artisanat et des démonstrations de cuisine et de jardinage, ainsi que des performances du Ballet Folklorico Princesa Donaji, du Mariachi Conservatory et de la troupe de danse aztèque Xipe Totec. Pour couronner le tout : une projection en plein air du film d’animation 2017 de Disney/Pixar « Coco » à 18 h 00 LA Plaza, 501 N. Main St., centre-ville de LA lapca.org

Les fête de quartier annuelle Día de los Muertos à Théâtre de la 24e rue est également de retour. La célébration commence à 17h45 lundi avec une procession cérémonielle de l’avenue Magnolia et du boulevard West Adams jusqu’au théâtre, suivie à 18h par des spectacles de musique et de danse en direct avec le rockeur mexicain Jaime López. Il y aura également de la nourriture et de l’artisanat, ainsi que des vaccinations COVID-19 et des examens de santé sur place. 24th Street Theatre, 1117 W. 24th St., et Hoover Street entre les 23e et 25e rues, LA Procession : 17h45 ; fête de quartier, de 18 h à 22 h le lundi. 24thstreet.org

La vénérable institution locale Graphiques et art d’auto-assistanceLa 48e célébration de ‘s présente des artistes, notamment les groupes de Los Angeles Lucys et Introverted Funk, ainsi que des vendeurs de nourriture de rue locaux et l’accès à l’exposition actuelle de la galerie « Everything Connected: Land, Body, Cosmos ». 1300 E. 1st St., Boyle Heights. 16h à 22h le samedi. selfhelpgraphics.com

L’annuaire Festival d’art Día de los Muertos à Downey propose de la musique et de la danse en direct sur deux scènes, ainsi que des activités d’art et d’artisanat, des concours de costumes et un spectacle en galerie. Ceux qui ont envie de danser peuvent profiter de food trucks et d’un jardin de bière et de vin. Théâtre civique de Downey, 8435, boulevard Firestone, Downey. 11h à 20h le samedi. ddlm.downeytheatre.org

La fête communautaire chez Santa Monica Promenade de la troisième rue propose des activités artistiques et artisanales, plus de 30 vendeurs locaux du BIPOC ainsi que des représentations du Santa Monica Ballet Folklórico, de Mariachi Perla del Oeste et d’autres. Bonus supplémentaire : une collection de sculptures squelettiques surdimensionnées « La Catrina » de l’artiste de Los Angeles Ricardo Soltero sera exposée jusqu’à mardi. 1351 Third Street Promenade, Santa Monica. 17h à 22h le samedi. centreville.com

Une série de sculptures de La Catrina de l’artiste local Ricardo Soltero est maintenant exposée sur la Third Street Promenade à Santa Monica.

(Centre-ville de Santa Monica Inc.)

La 19e célébration au Centre de ressources en art social et public – alias SPARC – présente un autel communautaire, un rituel d’invocation et une discussion sur la signification de la fête avec la professeure de l’UCLA Martha Ramirez-Oropeza, ainsi que des vendeurs locaux vendant des tamales, du chocolat chaud mexicain et d’autres friandises savoureuses. 685, boulevard de Venise, Venise. 17h à 19h le samedi. Libérer. Inscrivez-vous sur sparcinla.salsalabs.org

Festivités sur Rue Olvera continuez jusqu’à mardi avec des autels fabriqués à la main, des expositions d’art, des spectacles et une procession nocturne au 7. Olvera Street, 845 N. Alameda St., centre-ville de LA olvera-street.com

L’installation d’art public Centre-ville de Día de los Muertos, mettant en vedette 20 autels fabriqués par des organisations de défense des droits locaux, reste visible jusqu’à mardi. Grand Park, 200 N. Grand Ave., centre-ville de LA Ouvert tous les jours de 5h30 à 22h Gratuit. grandparkla.org

Le Collectif des Arts Culturels de San Fernando accueille le Festival communautaire du jour des morts de San Fernando mettant en vedette de la musique et de la danse en direct, des arts et de l’artisanat et plus encore. Parc de loisirs de San Fernando, 208 Park Ave., San Fernando. 10h à 16h le samedi. facebook.com

Enfin, pour ceux qui préfèrent rester chez eux, un célébration virtuelle du Día de los Muertos présenté par Forest Lawn à Glendale comprend des performances du Ballet Folklorico Internacional et de Mariachi Juvenil Herencia Mexicana. Dimanche de midi à 13h30. Libérer. facebook.com