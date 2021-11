Célébrez Diwali avec cinq rayons de lumière financière

Par Rajeev Mathur

Venez Diwali, l’environnement tout autour de nous est ébloui par l’éclat de la joie illuminée. Le jour de cette fête des lumières très appréciée, évitons de nous livrer à des pétards en désordre, des fusées sophistiquées et des bombes à haut décibel pour le bien de notre environnement. Au lieu de cela, explosons les fausses notions et idées fausses sur la finance et les investissements, ouvrant ainsi la voie à notre liberté financière et à notre épanouissement. Entre autres choses, il existe cinq vérités de la vie étroitement liées qui font partie intégrante de la définition, de la conception et de la réalisation des priorités financières et d’investissement.

Retraite

Le plus grand défi de la retraite est enraciné dans l’illusion. Il semble loin jusqu’à ce qu’il frappe un jour à votre porte, comme s’il était inattendu. On sent invariablement sa présence au point de non-retour. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est impératif que vous planifiiez votre retraite dès l’âge où vous pouvez en comprendre le sens, qui survient le plus souvent vers la vingtaine.

Plus vous commencez tôt, mieux vous pouvez vous y préparer. Ainsi, inculquer une habitude d’épargne, en investissant également dans différentes classes d’actifs en fonction de ses moyens financiers, aide à tirer le meilleur parti de l’effet cumulatif qui fait croître l’argent de manière exponentielle au fil du temps. Le temps, c’est de l’argent, disent-ils, et ils ont tout à fait raison.

Espérance de vie

En supposant un seuil de vie étudiante de 25 ans et une vie active jusqu’à 60 ans, la durée des années d’automne au-delà de 60 ans est importante et doit être planifiée, étant donné qu’il n’y a pas de flux de revenus pour la soutenir.

Compte tenu des progrès et des innovations de la médecine moderne et du confort axé sur la technologie qui ont rendu la vie sans tracas, l’espérance de vie moyenne augmente régulièrement à travers le monde. Qu’est-ce que tout cela signifie en termes financiers? Le fait que nous vivrons plus longtemps signifie que nous devrons épargner suffisamment et investir judicieusement pour vivre selon nos propres conditions, plutôt que dicté par les circonstances.

Standard de vie

Le niveau de vie implique la manière dont nous vivons, comment le jeu de l’argent – ​​gagner, dépenser, épargner et investir – impacte notre vie. Cela améliore-t-il notre niveau de confort, aide-t-il à maximiser notre richesse et nous aide-t-il avec des biens à valeur ajoutée au-dessus des nécessités de base.

Le concept de qualité de vie est étroitement lié au niveau de vie, ce qui implique le sentiment de bien-être d’un individu, y compris la santé physique et psychologique, la liberté financière et le statut social. Si nos revenus sont incapables de nous assurer une qualité de vie, quelque chose ne va pas dans notre planification financière et d’investissement. Bien que le niveau de vie et la qualité de vie soient des concepts subjectifs, nos décisions financières les impactent dans une large mesure, c’est pourquoi la littératie financière est extrêmement importante.

Frais médicaux

C’est un fait bien connu que la maladie est fonction de l’âge. Par conséquent, les coûts des soins de santé augmentent parallèlement à l’âge, d’autant plus dans les villes et les villages où le stress a un impact énorme sur la santé des gens. Par conséquent, il est très important de prendre en compte les frais médicaux dans nos plans financiers et nos budgets.

En Inde, il n’y a pas de concept de sécurité sociale ou de couverture maladie universelle, ce qui signifie que les dépenses directes en santé sont invariablement phénoménales, ce qui expose les gens ordinaires aux dangers de budgets domestiques déraillés et de pièges à dettes, en particulier dans le cas de maladies graves. comme le cancer et les maladies cardiaques.

Les coûts des soins de santé sont intrinsèquement complexes, et on ne peut jamais estimer le nombre et les types de procédures et de tests à effectuer au cours du traitement.

De plus, de fausses hypothèses sur l’assurance médicale entraînent des chocs de dernière minute sous la forme de factures plus élevées que prévu. Il est donc impératif de constituer un corpus pour les dépenses médicales, distinct de l’épargne-retraite et des investissements. En ce qui concerne l’assurance médicale, il est préférable de demander conseil à un expert pour choisir parmi les différentes polices d’assurance-maladie.

Assurance-vie

L’assurance-vie est une protection nécessaire pour vous et votre famille. Compte tenu de l’imprévisibilité de la vie, il est important que vous assuriez le bien-être de vos proches par le biais d’une assurance-vie. Cette housse vous protégera, vous et votre famille, des aléas de la vie. Ici, il est important de comprendre l’essence de l’assurance.

Ne commettez jamais l’erreur cardinale de confondre l’argent d’urgence avec une assurance. Des fonds d’urgence doivent être mis de côté sur une base mensuelle après avoir fait l’inventaire des revenus et des dépenses, ainsi que des dettes telles que les prêts EMI et les cotisations de carte de crédit. Dans le cas de l’argent d’urgence, la liquidité est le mot clé, de sorte que des retraits rapides peuvent être effectués au fur et à mesure des besoins.

Dans le cas de l’assurance-vie, la protection est le mot clé, car nous devons protéger l’avenir de nos personnes à charge pendant que nous sommes là. L’argent d’urgence et l’assurance-vie ont tous deux des objectifs différents et les deux sont indispensables.

Alors, que nous disent ces cinq faits de la vie. Ils soulignent la nécessité de relativiser les investissements. En dernière analyse, en quoi consistent les investissements ? Ils visent tous à maximiser les rendements et à minimiser les risques, qui sont fonction de la prudence et de la patience. Une fois que nous avons mis le besoin d’épargner et d’investir en perspective, nous capturons l’essence des paradigmes, outils et techniques d’investissement clés, tirant ainsi le meilleur parti des avenues et des instruments d’investissement.

Une fois que nous arrivons aux fonds d’investissement après avoir examiné les cinq vérités mentionnées ci-dessus, il est important de définir nos objectifs à court et à long terme, qui à leur tour aideraient à définir nos objectifs d’investissement qui peuvent s’étendre à différentes classes d’actifs.

« Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier » peut sembler un cliché, mais cela nous aide à maximiser la richesse et à minimiser les risques. Aucune source ne garantit des rendements constants à tout moment, mais nous aide collectivement à remonter la chaîne de valeur des investissements.

Au cours des deux dernières décennies, différentes classes d’actifs comme les actions, la dette et l’or se sont surpassées à des moments différents. Une sélection prudente d’investissements diversifiés nous permettra ainsi de profiter des hauts de chaque classe d’actifs, et de compenser les insuffisances liées aux bas.

Rajeev Mathur est président de Yes Securities. Les opinions exprimées sont personnelles.

