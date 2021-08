1/4

Kylie Jenner est la plus jeune de la famille | .

Kendall Jenner est le modèle professionnel de la famille | PA

Khloé Kardashian est la sœur cadette de ce nom de famille | .

Célébrez Kim Kardashian le jour des sœurs en maillot de bain ! | Kourtney Kardashian est l’aînée du clan

Si vous avez des frères et sœurs, vous célébrerez sûrement ce jour comme Kim Kardashian l’a fait aux côtés du clan Kardashian Jenner, avec une série de Photos où ils apparaissent portant leurs charmes à la fois en maillot de bain et en vêtements décontractés et autres, chacun d’entre eux est spectaculaire.

À chaque date spéciale Kim Kardashian Elle a tendance à toujours partager du contenu lié à cette date, surtout lorsqu’il est directement lié à sa famille, elle a toujours tendance à être celle qui fait le plus référence à la famille dans ce type de circonstances et de dates.

La belle célébrité de 41 ans nous a encore surpris en célébrant la “fête des frères et sœurs” à sa manière, avec plusieurs photos où elle apparaît avec ses sœurs.

Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner Ils sont apparus à côté de la femme d’affaires coquette, bien que ces photos aient déjà été partagées à l’époque sur leurs comptes Instagram respectifs, se souvenir à nouveau d’eux est fabuleux.

A lire aussi : Au revoir Scarlett ! Black Widow était son dernier film Marvel

Surtout parce qu’ils ont tendance à laisser passer un peu de temps avant d’être à nouveau ensemble pour une séance photo, probablement en raison de leurs activités constantes étant donné que bien que nous ayons vu à plusieurs reprises des poursuites entre eux comme n’importe quel couple de frères l’aurait fait, le la vérité est qu’ils sont assez proches.

Récemment, à travers ses récits, l’ex-femme de Kanye ouest a partagé une série de photos montrant les membres de la famille en maillot de bain, bien que la sœur cadette n’apparaisse pas sur cette première photo.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Bien qu’elles soient sœurs et aient des points communs, chacune d’entre elles a un trait caractéristique qui les différencie des autres, Kendall est la plus grande et aussi la plus mince et est le seul mannequin professionnel de la famille, malgré le fait que ses sœurs aient du mannequinat expérience, Kendall est la seule à avoir fait carrière dans ce métier en plus d’être une femme d’affaires.

Khloé est la sœur blonde du clan et à qui l’on reprochait constamment de ne pas ressembler physiquement à ses sœurs Kim et Kourtney, qui d’ailleurs sont celles qui se ressemblent le plus.

Cela peut vous intéresser : Avec le saucisson dans la bouche ! Lana Rhoades fait monter la température

Il convient de noter que chacune des sœurs a apporté quelques modifications à sa silhouette, les plus notoires ont été celles de Kylie Jenner, Khloé Kardashian et Kim bien qu’elle n’ait pas autant changé que ses sœurs qui ont l’air totalement différentes de leur apparence. il y a quelques années.

Dans les quatre autres photos qui apparaissent dans la publication de la femme d’affaires, on voit à nouveau les sœurs avec des vêtements décontractés et également prêtes pour la fête, les cinq sont très proches et s’aiment beaucoup à chaque occasion qu’elles ont elles le montrent et non exactement dans leurs réseaux sociaux mais dans leur vie quotidienne et sur la voie publique, ils se soutiennent et prennent toujours soin les uns des autres.

A lire aussi : Comme un bijou ! Coquette Ana Cheri s’habille en émeraude

Les noms de famille des protagonistes de KUWTK Ils sont devenus célèbres dans le monde entier, chacun des membres a une histoire digne d’une star, surtout une qui finit par se retrouver dans certaines polémiques en continu, bien que la famille Kardashian Jenner soit célèbre pour ses entreprises, elle est aussi célèbre avec les scandales dans laquelle il a été impliqué.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Avec des millions de fans partout, chacune de ces célébrités est devenue une femme influente à la fois sur les réseaux sociaux et dans le monde des affaires.

Bien qu’elle n’ait partagé ces photos que dans ses stories, il ne serait pas surprenant qu’elles soient toutes en fête en ce moment, malgré le fait que Kim Kardashian était la seule à avoir fait ce type de publication sur son compte Instagram officiel.