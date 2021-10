Célébrez la journée des “Mean Girls” avec 25 photos d’Aaron Samuels

in

Combien de photos chaudes torse nu d’Aaron Samuels pouvez-vous regarder avant de vous ennuyer ?

… La limite n’existe pas !

Ce 3 octobre sera l’un des Burn Books car nous célébrons l’idole d’Hollywood qui a honoré l’écran de l’une des comédies les plus populaires de l’histoire du cinéma… Aaron Samuels dans “Mean Girls”. Cependant, ces jours-ci, il est mieux connu maintenant comme un hôte hunky et une personnalité célèbre, Jonathan Bennett. Et, il a l’air sexy avec ou sans ses cheveux repoussés !

Alors enfilez vos chemises roses et cliquez sur cette galerie de photos de Jonathan Bennett !

Bonne journée “Mean Girls” !