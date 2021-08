Célébrez la vie et l’héritage du leader de Power Trip Riley Gale

DÉCLENCHEMENT DE PUISSANCE leader Riley Gale était une force de la nature au sein de la communauté de la musique heavy. Quiconque a rencontré Riley sait qu’il aimait ses fans et les considérait comme des membres étendus de sa famille. Il était toujours rapide avec un sourire et des mots d’encouragement et de réconfort.

Riley était également un champion pour ceux qui sont incompris, marginalisés et maltraités. Il voulait que tout le monde soit traité avec gentillesse, amour et respect, indépendamment de son origine ou de son statut social. Ses paroles de chansons et les actions qu’il a entreprises en dehors de la scène ont démontré Rileydésir de rendre le monde meilleur.

Lorsque Riley décédé le 25 août 2020, ce fut un coup dévastateur pour tous ceux qui le connaissaient et l’aimaient. Ses amis et sa famille continuent de pleurer, mais ils ont également promis de continuer Rileyl’héritage de faire du bien aux autres.

Dans cet esprit, Rileyles amis, les fans et l’ensemble grand vent la famille est heureuse d’annoncer le lancement officiel de La Fondation Riley Gale, un organisme de bienfaisance 501-(C) (3).

Riley aimait évidemment la musique, mais il a aussi farouchement défendu ceux qui ont été marginalisés par la société. Il a utilisé son influence pour encourager les autres à donner du temps, de l’argent et un soutien émotionnel à ceux qui en ont besoin. Lorsque Riley passé, la famille a demandé que les dons soient envoyés à Organismes de bienfaisance Dallas Hope, son organisation caritative préférée. Les contributions sont venues du monde entier et ont permis Organismes de bienfaisance Dallas Hope d’acheter une maison pour les personnes qui traversent une période de transition difficile.

Riley aimait aussi les animaux. S’il avait pu, Riley aurait sauvé tous les chiens errants, abandonnés ou maltraités qu’il voyait. Tommy, son cabot bien-aimé, à l’air drôle, était toujours à ses côtés.

La Fondation Riley Gale continuera à soutenir Organismes de bienfaisance de Dallas Hope et organisations similaires. Il soutiendra également les sauvetages d’animaux locaux dans les quartiers qui ont constamment besoin de fonds et de fournitures. Ils soutiendront et contribueront à divers programmes de santé mentale.

Les grand vent la famille administrera le Fondation; ils se sont engagés à distribuer 100% de tous les revenus nets collectés par la fondation à ceux qui en ont besoin, et les contributions seront transparentes et publiques.

Afin de bien célébrer qui Riley était – et de lancer publiquement La Fondation Riley Gale — ils sont ravis d’annoncer le premier Riley Gale & Friends Day Vol. 1 (Journée RG Vol.1). Se déroulant le 25 août 2021 à Deep Ellum Art Co. à Dallas, au Texas, le premier de nombreux événements du genre, tous sont invités à se joindre à la musique, aux souvenirs, à la nourriture et au plaisir. Et surtout, s’amuser à célébrer la vie et l’héritage de Riley Gale.

L’événement est gratuit mais les contributions à La Fondation Riley Gale sont encouragés et appréciés. Il y aura une vente aux enchères en direct et en ligne mettant en vedette des dizaines d’articles musicaux uniques, des marchandises, des œuvres d’art, des chèques-cadeaux, des articles de Rileycollection personnelle de et plus encore. Les détails sont ci-dessous, et pour plus d’informations, visitez La Fondation Riley Gale ici.

S’il vous plaît RSVP pour Riley Gale & Friends Day Vol. 1 sur Facebook.

Pour les contributions directes à La Fondation Riley Gale, allez sur www.rileygale.org.

Un rapport d’autopsie pour grand vent a jugé qu’il était mort des effets toxiques du fentanyl, tandis que le mode de décès était accidentel.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).