Célébrez la WWDC avec votre Apple Watch et l’événement virtuel #.5K cette semaine [Giveaway]

La conférence mondiale des développeurs d’Apple se déroule pratiquement toute la semaine et . s’est associé aux développeurs de CleanMyMac X et iMazing pour un cadeau spécial. . vous invite à mettre votre Apple Watch et à participer à notre événement virtuel #.5K pour célébrer les développeurs du monde entier. Lisez la suite pour plus de détails…

Nous encourageons tout le monde à effectuer une marche, une course ou un entraînement en fauteuil roulant d’au moins 5 km (3,1 miles) de distance avec l’Apple Watch d’aujourd’hui au vendredi 11 juin 2021. Partagez un enregistrement de votre participation sur les réseaux sociaux en utilisant #.5K et tag @9to5mac (ou envoyez une preuve de participation à zac@9to5mac.com si vous n’êtes pas sur les réseaux sociaux).

Les participants peuvent participer pour gagner l’un des 20+ prix de course virtuelle, y compris des copies gratuites de CleanMyMac X et iMazing ci-dessous.

course wwdc 5K

