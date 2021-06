Célébrez le mois de la fierté avec Clean & Clear

Clean & Clear C&C soutenant l’amour

Juin est le mois international de la fierté gaie et les communautés LGBTQIA + se réunissent pour célébrer la liberté d’être eux-mêmes dans le monde entier.

Chaque année, un événement haut en couleurs et festif rappelle l’union d’un groupe minoritaire qui s’est battu pendant des décennies pour défendre ses droits et son identité, se libérer des préjugés sociaux et se faire accepter comme partie intégrante de la société.

Ce mois a été choisi par les organisateurs originaux de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle (LGBTQIA +), et a maintenant ajouté, intersexe, travesti, transgenre, homosexuel et asexuel, comme période de 30 jours qui rend hommage au soulèvement de Stonewall s’est produit le 28 juin 1989, ce qui a déclenché une explosion massive et brutale de mouvements sociaux qui réclamaient la liberté d’expression amoureuse dans le respect de la diversité sexuelle, selon CNN.

C’est pourquoi, pour célébrer les réalisations et les progrès accomplis par ce groupe, et comme moyen de continuer à susciter une prise de conscience de l’égalité et du respect pour eux, Johnson & Johnson’s devient un grand allié pour rendre ces personnes plus visibles. .

Depuis 2011, l’entreprise a eu l’initiative de créer la ligne Consumer Health CARE WITH PRIDE®, comme une forme de défense ouverte dans l’amour, l’égalité et la prise en charge de la communauté LGBTQIA +, une mission sociale qui se poursuit aujourd’hui, après onze ans depuis sa création. .

Selon une déclaration officielle de la société, fournie à Now, ils assurent avoir créé un emballage exclusif en édition limitée du nettoyant. Soin avec le nettoyant pour le visage Morning Burst Pride. Mais, en plus, tout au long du mois de juin, cette campagne vise à reverser 1$ dollar pour chaque achat d’un produit Care with Pride, à l’organisme Égalité familiale, dont la mission est de faire progresser l’égalité, la dignité et le respect de la communauté et des familles LGBTQIA +.

La déclaration se lit comme suit :

Depuis 2011, Johnson & Johnson’s soutient ouvertement l’amour et l’égalité pour les membres de la communauté LGBTQIA +. Et grâce à son initiative Clean & Clear® CARE with PRIDE, il a fait don de plus d’un million de dollars à des organisations à but non lucratif telles que PFLAG, Trevor Project et Family Equality.

Pour célébrer son 10e anniversaire et dans le cadre du Mois de la fierté, Clean & Clear® a conçu un emballage exclusif en édition limitée de Care with Pride Morning Burst Facial Cleanser. Pour l’achat d’un produit Care with Pride au cours du mois de juin, Clean & Clear® fera un don de 1 $ à Family Equality – un organisme qui se concentre sur l’avancement de l’égalité, de la dignité et du respect de la communauté LGBTQIA + et des familles, en construisant un communauté tolérante au changement.