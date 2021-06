Célébrez le mois de la fierté en streaming : que regarder en juin 2021

Starz

Qu’il s’agisse de documentaires ou de films abordant des problèmes complexes comme la religion, la moralité et la sexualité, Starz propose un grand nombre d’histoires émouvantes axées sur la vie des membres de la communauté LGBTQ.

Désobéissance (2017)

Le drame romantique de 2017 Désobéissance suit Ronit Krushka (Rachel Weisz), une femme qui revient dans sa communauté juive orthodoxe après la mort de son ex-père, un rabbin respecté. Lors de sa visite, Ronit croise la route de son amie d’enfance Esit Kuperman (Rachel McAdams), avec qui elle entretient un lien si étroit et sensuel que les membres de la communauté le démentent. Regarder Désobéissance sur Starz.

En avance sur la courbe (2021)

Le documentaire 2020 Ahead of the Curve raconte l’histoire inoubliable de Franco Stevens et sa contribution à la communauté LGBTQ : le magazine lesbien le plus vendu connu sous le nom de Curve. De l’incroyable journée sur la piste de course qui a financé le démarrage jusqu’à nos jours, ce documentaire captivant et instructif plonge également profondément dans l’héritage du célèbre magazine. Regardez Ahead of the Curve sur Starz.

Philadelphie (1993)

Le drame juridique de 1993 à Philadelphie voit Tom Hanks incarner Andrew Beckett, un homme séropositif qui a été licencié de son prestigieux cabinet d’avocats non pas pour son travail mais pour son état et son mode de vie. Faisant appel aux services de l’avocat Joe Miller (Denzel Washington), Andrew poursuit son ancien cabinet en justice dans le cadre d’une action en congédiement injustifié. Regarder crême Philadelphia sur Starz.