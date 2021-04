SiriusXM célèbre le Mois international de la guitare en avril avec une nouvelle chaîne à engagement limité, Les grands de la guitare SiriusXM (Ch.105), saluant les plus grands guitaristes de l’histoire.

Du 5 avril à 12 h HE au 19 avril à 3 h HE, Les grands de la guitare SiriusXM mettra en vedette la musique des guitaristes les plus innovants et les plus influents du monde: Les Paul, Robert Johnson, Chuck Berry, Buddy Holly, Le bord, jimmy Page, Nancy Wilson, Prince, Eric Clapton, Brad Paisley, Tom Morello, Eddie Van Halen, Keith Urban, Jimi Hendrix, Jack White, et beaucoup plus. Tout au long de la diffusion de la chaîne, les auditeurs pourront également entendre des spéciaux exclusifs de DJ invités mettant en vedette des artistes célèbres jouant leurs guitaristes préférés (voir la programmation de DJ invités ci-dessous).

De plus, un chanceux SiriusXM l’abonné gagnera une Gibson Les Paul Standard ’50s Tobacco Burst Guitar comme celle-ci Clapton joué dans les premiers jours de CRÈME, un stratifié dédicacé dans les coulisses, et plus encore. Pour entrer et pour consulter les règles officielles, visitez siriusxm.com/clapton.

Un aperçu du premier DJ invité de la chaîne, Dave Navarro, est disponible ci-dessous.

DJ invités (tous les temps HE)

Dave Navarro

5 avril à 13 h



6 avril à 2 h et 10 h



7 avril à 19 h



8 avril à 12 h



9 avril à 21 h



10 avril à 10 h



11 avril à 2 h et 15 h

Nancy Wilson

5 avril à 17 h



6 avril à 14 h



7 avril à 7 h et 23 h



8 avril à 16 h



9 avril à 9 h



10 avril à 1 h et 14 h



11 avril à 19 h

Keb ‘Mo’

5 avril à 21 h



6 avril à 18 h



7 avril à 11 h



8 avril à 20 h



9 avril à 13 h



10 avril à 18 h



11 avril à 7 h et 23 h

Peter Frampton

6 avril à 6 h et 22 h



7 avril à 15 h



8 avril à 8 h



9 avril à 12 h et 17 h



10 avril à 6 h et 22 h



11 avril à 11 h



12 avril à 9 h

Eric Clapton photo: © 2020 Concerts de Crossroads LLC / Jimi Hendrix photo: Colin Beard / © Authentique Hendrix, LLC / Eddie Van Halen photo: Paul Chinn, Bibliothèque publique de Los Angeles / Nancy Wilson photo: Jeremy Danger



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).