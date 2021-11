Les tout nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro sont dans la nature depuis un certain temps maintenant et les utilisateurs professionnels adorent les nouvelles machines. Dans une parodie drôle et très bien faite, Brian Tong a refait le tube des années 90 de Mark Morrison, « Return of the Mack » en l’honneur du nouveau matériel.

La parodie, naturellement intitulée « Le retour du Mac », a été écrite et interprétée par YouTuber Brian Tong avec certaines des séquences enregistrées sur l’iPhone 13 Pro.

Il contient des rimes hilarantes sur les nouveaux ports, les derniers M1 Pro et M1 Max Apple Silicon, la citation de Phil Schiller «Je ne peux plus innover mon cul», et plus encore, tout en étant parfaitement adapté à diverses esthétiques des années 90, y compris la chaîne en or signature de Morrison.

Pour une grande partie de la vidéo, Brian a filmé devant le magasin du centre-ville d’Apple, LA Tower Theatre.

Profitez de la vidéo complète sur YouTube :

