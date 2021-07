Célébrez les débuts de la saison 2 de Ted Lasso plus tard cette semaine avec ces fonds d’écran pour iPhone

Ce vendredi, la deuxième saison tant attendue de la série à succès d’Apple, Ted Lasso, fait enfin ses débuts. Apple a célébré la nouvelle saison avec des sessions spéciales Today at Apple, des autocollants en magasin et un événement tapis bleu stellaire. Nous avons rassemblé de nouveaux fonds d’écran amusants pour votre iPhone pour célébrer. Découvrez-les et téléchargez vos favoris ci-dessous!

Nous avons rassemblé trois collections distinctes de papiers peints. Il existe des papiers peints inspirés du jersey, des papiers peints de citations et de simples bleus Ted Lasso.

Les papiers peints simples inspirés des vêtements sont basés sur l’uniforme et les tenues de l’AFC Richmond. Le premier a été conçu pour ressembler au maillot de l’AFC Richmond utilisé dans le spectacle. Le second, orange et blanc, s’inspire du short de sport AFC Richmond. Le troisième papier peint est basé sur le sweat-shirt à col rond AFC Richmond. Il est disponible dans une variété d’options de couleurs.

Fonds d’écran de vêtements AFC Richmond

Ted Lasso est bien connu pour son dialogue incroyablement positif et édifiant. Nous avons pris certaines des lignes les plus emblématiques et créé des papiers peints lumineux et audacieux avec la palette de couleurs Ted Lasso. Chaque fond d’écran comprend également le logo AFC Richmond au-dessus de la citation.

Ted Lasso Citation Fonds d’écran

La dernière série de papiers peints comprend un simple logo AFC Richmond avec un simple dégradé radial derrière. Nous avons également inclus un fond d’écran avec les noms de tous les personnages principaux. Ce type de design a été très tendance, en particulier pour les émissions de télévision. Enfin, il y a un papier peint de croyance qui a une illustration de l’affiche de croyance faite à la main de Ted qu’il a placée au-dessus de la porte de son bureau dans le vestiaire de l’émission.

Fonds d’écran bleu Ted Lasso

Tous ces fonds d’écran sont disponibles en téléchargement ci-dessous. Êtes-vous excité pour la saison 2 de Ted Lasso ? On attend la première ce vendredi avec impatience. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces fonds d’écran et si vous prévoyez de regarder la prochaine saison dans les commentaires ci-dessous !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :