Célébrez sa fête d’anniversaire sur le thème de Pati Chapoy – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La célèbre présentatrice de télévision qui est à l’antenne depuis plus de 25 ans, Pati Chapoy, continue de montrer qu’une personnalité publique qui a réussi à gagner l’affection et l’admiration des téléspectateurs, mais aussi la renommée pour les « potins » exclusifs qu’elle a toujours à portée de main et à partager avec le reste du public mexicain.

De là, le propriétaire de l’émission “Ventaneando” a gagné le titre de journaliste avec toutes les connaissances nécessaires du monde du divertissement, en plus d’avoir les derniers potins que personne ne veut manquer en regardant l’émission.

Grâce à sa renommée, son affection et l’admiration du public, Chapoy est devenu une figure de la culture populaire des générations passées et nouvelles qui ont été inspirées par ses expressions les plus célèbres ou ses moments les plus emblématiques à la télévision mexicaine, des mèmes drôles aux autocollants WhatsApp, et maintenant aussi devenir un thème pour les fêtes d’anniversaire.

C’est à travers les réseaux sociaux que les images d’une célébration de joyeux anniversaire pour “Mechita” ont été diffusées, une dame qui a décidé de célébrer son 69e anniversaire avec une fête inspirée par Pati Chapoy elle-même.

