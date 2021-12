Célébrités aléatoires qui ont découvert la crypto

En 2017, lors du boom de l’offre initiale de pièces (ICO) non amarrée, les célébrités ont été payées en shillings. Vous vous souvenez quand Dennis Rodman a fait la promotion du Potcoin en Corée du Nord et que DJ Khaled a approuvé l’ICO de Centra ? Cette année, les célébrités ont également pris le train en marche, mais d’une manière un peu plus saine, faisant la promotion du monde émergent des jetons non fongibles (NFT) et des organisations autonomes décentralisées (DAO). Cela a également attiré des railleries, mais l’impact des célébrités sur le passage du grand public à la cryptographie était indéniable. Des musiciens comme 3LAU ont plaidé en faveur des NFT, tandis que l’héritière de l’hôtel Paris Hilton était une avocate étonnamment éloquente de la cryptographie.

