Célébrités avec une cause: elles ont le pouvoir d’amplifier les voix

Par Reya Mehrotra

Ceux qui sont sous les feux de la rampe peuvent souvent donner les meilleurs exemples car ils ont le pouvoir d’amplifier les voix et le soutien. En fait, nous avons souvent vu des célébrités jeter les bases d’une cause en laquelle elles croient. D’Emma Watson à Kim Kardashian, voici quelques célébrités qui utilisent leur célébrité et leur position pour contribuer à des causes et sensibiliser le monde à des questions telles que l’égalité des sexes, l’éducation , la justice, entre autres.

Deepika Padukone

La fondation Live Love Laugh a été fondée par Padukone en 2015 après avoir souffert de dépression. Il vise à aider ceux qui souffrent de maladies mentales. Elle a, grâce à son travail, sensibilisé à la santé mentale dans le pays. La fondation aide une personne dans le besoin à trouver un thérapeute grâce à ses lignes d’assistance et s’efforce d’éliminer la stigmatisation associée à la santé mentale.

Aamir Khan

L’œuvre de Khan va au-delà de sa présence impressionnable à l’écran. Son émission Satyamev Jayate a discuté des solutions possibles pour résoudre les problèmes sociaux en Inde. Certaines des questions abordées comprenaient des sujets comme le féticide féminin, les abus sexuels sur les enfants, le viol, les crimes d’honneur, la violence domestique, l’intouchabilité, etc. Grâce à l’émission, sa fondation Paani Foundation est née qui vise à faire du Maharashtra un État sans sécheresse. Entre 2016 et 2019, la fondation a organisé un concours appelé Satyamev Jayate Water Cup pour l’excellence dans la conservation des sols et de l’eau. En trois ans, plus de 550 milliards de litres de capacité de stockage d’eau ont été créés grâce au concours.

Kim Kardashian

L’implication de Kardashian dans le projet Innocence a été largement notée. Il contribue à libérer les personnes condamnées à tort et donc à réformer le système de justice pénale. Elle a également étudié le droit par le biais d’un apprentissage pour devenir avocate et pourrait passer l’examen du barreau en 2022. En 2018, elle a rencontré Trump pour faire appel pour la commutation des peines d’un certain nombre de femmes incarcérées et a réussi.

Emma Watson

En matière d’égalité des sexes, Emma Watson a été la plus fervente partisane. En 2014, elle a été nommée Ambassadrice de bonne volonté d’ONU Femmes et travaille depuis pour cette cause. Dans le cadre des efforts humanitaires, elle a plaidé pour l’éducation des filles. Elle a également été une militante active pour la campagne HeforShe de l’ONU qui promeut l’égalité des sexes. Depuis le lancement de la campagne, des millions d’hommes dans le monde se sont engagés à œuvrer en faveur de l’égalité des sexes. Elle a également activement fait entendre sa voix et fait campagne pour le droit d’avorter, la violence contre les femmes, la mode durable et a fondé un club de lecture appelé Our Shared Shelf.

Priyanka Chopra

En tant qu’ambassadrice nationale de l’Unicef ​​depuis 2010, elle travaille à la sensibilisation aux besoins des enfants en Inde. Elle fait partie de nombreuses campagnes des Nations Unies pour les filles et les enfants comme la campagne Girl’s Up qui vise à offrir des chances égales en matière de soins médicaux, d’éducation, d’opportunités sociales et économiques et d’une vie sans violence pour les adolescentes des pays en développement. Elle fait également partie de Deepshikha qui a aidé 70 000 femmes du Maharashtra à acquérir des compétences entrepreneuriales. Elle a également fondé la Fondation Priyanka Chopra pour la santé et l’éducation, qui offre une éducation et des soins médicaux aux enfants.

Oprah Winfrey

L’animateur de talk-show et philanthrope américain croit qu’il faut montrer l’exemple. Elle a plusieurs fondations caritatives et soutient plusieurs causes. Elle a également été la première femme afro-américaine à rejoindre la liste des meilleurs philanthropes de la Business Week en 2004. Elle a fait don de millions de dollars à des œuvres caritatives via Oprah’s Angel Network, qui fonctionne maintenant sous son organisation privée The Oprah Winfrey Charitable Foundation, depuis sa création en 1998. En 2007, elle a fondé l’Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Afrique du Sud qui a été conceptualisée après sa discussion avec Nelson Mandela au début des années 2000 selon laquelle l’éducation était le moyen de mettre fin à la pauvreté.

Angelina Jolie

En plus d’adopter des enfants de toutes les régions du monde avec son ancien mari Brad Pitt et de donner l’exemple, Angelina Jolie est impliquée dans de nombreuses causes. Elle visite des camps de réfugiés en tant qu’envoyée spéciale pour l’ONU depuis plus d’une décennie. Non seulement elle a fait un don au HCR, mais elle a également aidé à construire des écoles pour les filles réfugiées. Elle a également cofondé l’initiative de prévention de la violence sexuelle dans les conflits en 2012, qui sensibilise à la violence sexuelle à l’égard des femmes, des hommes, des filles et des garçons dans les situations de conflit armé. En 2014, elle a co-lancé la campagne Draw Me To Safety avec War Child UK pour aider les enfants des pays déchirés par la guerre. Elle a également fondé la Fondation Jolie-Pitt et la Fondation Maddox Jolie-Pitt.

