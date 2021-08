Célébrités célèbres Scorpion Femmes, hommes et personnes

Les scorpions sont l’un des signes du zodiaque les plus difficiles à comprendre – ils sont connus pour être mystérieux, après tout. Ces panneaux fixes têtus sont notoirement gardés, gardant leurs murs jusqu’à ce qu’ils soient totalement sûrs de pouvoir vous faire confiance. Et si vous trahissez cette confiance, eh bien, faites attention – les Scorpions aiment la vengeance et peuvent garder rancune pour la vie.

Mais sous leurs extérieurs durs, les Scorpions sont des signes d’eau émotionnels. Ils pleurent derrière des lunettes de soleil miroir plutôt que de pleurer fièrement en public comme un Poisson. Ils peuvent devenir obsédés par leurs intérêts, qu’il s’agisse d’une nouvelle série télévisée préférée ou d’un nouveau coup de cœur.

Gardez à l’esprit qu’avec les Scorpions, il y a tellement plus qu’il n’y paraît – ils révèlent leur moi intérieur par petits bouts, toujours de manière contrôlée. Avec une combinaison de persévérance, d’intuition, d’allure et de passion si puissante que c’est un peu effrayant, il n’est pas surprenant qu’il y ait beaucoup de célébrités Scorpions ici qui font la fierté de leur signe. Et il est encore moins surprenant que tant d’entre eux soient connus pour garder leur vie privée privée – un Scorpion vous parlera de leur vie personnelle quand ils le voudront – et pas une minute plus tôt. Voici quelques célébrités Scorpions.

1 Amandla Stenberg : Née le 23 octobre 1998

2 Ryan Reynolds: né le 23 octobre 1976

Ryan est un Scorpion tandis que sa femme Blake Lively est une Vierge, ce qui en fait un match astrologiquement compatible.

3 Drake: né le 24 octobre 1986

Drake est un tel Scorpion qu’il a nommé un album entier, Scorpion, d’après son signe.

4 Ciara: Née le 25 octobre 1985

Ciara a montré comment les célébrités utilisent la vengeance pour alimenter leur propre succès lorsqu’elle a dit à propos de sa chanson “Sorry”, “Je pense que c’est vraiment cool d’embrasser la douleur de quelque chose qui a pu vous blesser et de pouvoir l’exprimer à travers la musique.”

5 Katy Perry: Née le 25 octobre 1984

Katy a SIX placements Scorpion – son Soleil, sa Lune et son Rising sont tous dans ce signe intense, tout comme son Mercure, Saturne et Pluton.

6 Frank Ocean: Né le 28 octobre 1987

Avec son Soleil, Mercure, Vénus et Pluton tous en Scorpion, les paroles émotionnelles de Frank ont ​​beaucoup de sens.

7 Julia Roberts: Née le 28 octobre 1967

8 Gwendoline Chrisite : Née le 28 octobre 1978

La star de Game of Thrones a de nombreux emplacements Scorpion dans son thème natal : son Soleil, Mercure, Vénus, Mars et Uranus sont TOUS en Scorpion !

9 Winona Ryder : Née le 29 octobre 1971

Le Scorpion est le signe le plus associé à l’occultisme, et de Beetlejuice à Stranger Things, le travail de Winona prouve qu’elle est une vraie Scorp.

10 Gabrielle Union : Née le 29 octobre 1972

Non seulement Gabrielle est Scorpion, mais aussi sa petite fille, Kaavia. Dans une interview de 2019, Gabrielle a déclaré à Essence que Kaavia montrait des traits de Scorpion à l’âge de quelques mois seulement. “Elle est très spécifique”, a-t-elle déclaré. “Elle aime ce qu’elle aime, et elle n’aime pas [like] ce qu’elle ne fait pas.”

11 Tracee Ellis Ross : Née le 29 octobre 1972

C’est vrai, Gabrielle Union et Tracee Ellis Ross partagent un anniversaire. « Mon jumeau d’anniversaire, mon amour, mon ami et mon inspiration @TraceeEllisRoss », a écrit Gabrielle sur Instagram en 2016. « Je suis tellement fière de tout ce que vous avez accompli et de tout ce qui s’en vient ! Et je suis toujours persuadée que nous étions séparés à la naissance #GreatMindsAlwaysThinkAlike Je t’aime madame ! »

12 Willow Smith : Née le 31 octobre 2000

Né à Halloween, l’anniversaire de Willow est toujours une occasion spéciale.

13 Penn Badgley : né le 1er novembre 1986

Penn partage son signe avec son personnage de You, Joe – et dans un tweet de 2019, Penn a (en quelque sorte) blâmé leur signe pour les tendances meurtrières de Joe. « Si nous commençons à profiler les tueurs en fonction de leur thème astral natal, nous sommes à un niveau de superstition égal à celui de la chasse aux sorcières, n’est-ce pas ? Je suppose que cela tomberait au moins sur le dos des hommes… », a-t-il tweeté, ajoutant:« C’est un Scorpion. Manson était un Scorpion.”

14 Kendall Jenner : Née le 3 novembre 1995

Kendall a la réputation d’être la plus silencieuse de la famille Kardashian-Jenner – et puisqu’elle est Scorpion, c’est intentionnel !

15 Matthew McConaughey : né le 4 novembre 1969

Comme Julia Roberts, le Soleil, Mercure et Neptune de Matthew sont tous en Scorpion.

16 peignes Sean “Diddy”: Né le 4 novembre 1969

Dans un article d’Us Weekly en 2016, j’ai remarqué : “Je suis un vrai Scorpion”. Je n’ai pas développé.

17 Kris Jenner : né le 5 novembre 1955

Tout comme sa fille Kendall, Kris est Scorpion.

18 Odell Beckham, Jr. : Né le 5 novembre 1992

Odell Beckham a dit une fois aux ennemis qui l’appelaient un “cancer”, “Je ne suis pas un Cancer ……. Je suis un Scorpion désolé pour la confusion.”

19 Emma Stone : Née le 6 novembre 1988

Emma a eu une vision positive des tendances vengeresses du Scorpion lorsqu’elle a déclaré au Sunday Express : « Ma vengeance n’a jamais été que dans le silence. Ma mère m’a toujours dit : « Tuez-les avec gentillesse », parce qu’être gentil est un moyen d’attaquer les gens qui vous ont fait du mal. Avec la vengeance, je n’ai jamais eu l’impression que l’énergie en valait la peine. Le silence est préférable. Si vous n’avez rien de gentil à dire, ne dites rien du tout, n’est-ce pas ?”

20 Thandie Newton : Née le 6 novembre 1972

Thandie a parlé de la nature intensément privée de Scorpio lorsqu’elle a déclaré au magazine Stella: «Quand je suis dehors, je me sens surveillée. C’est devenu une seconde nature. La seule fois où je peux être privé, c’est dans mon travail. C’est alors que je libère l’ego. La sensation bénie de libérer l’ego.”

21 Lorde : Née le 7 novembre 1996

Il n’est pas surprenant que le chanteur derrière Melodrama soit un Scorpion.

22 SZA : Né le 8 novembre 1990

Dans une interview de 2017 avec Cosmo, SZA a partagé : “J’étais très motivé par la vengeance, mais c’est juste parce que je suis un Scorpion.”

23 Gordon Ramsey : Né le 8 novembre 1966

Gordon Ramsey montre à quel point les Scorpions peuvent être brutalement honnêtes.

24 Montana français : né le 9 novembre 1984

25 Kiernan Shipka : né le 10 novembre 1999

Dans une interview de 2020, Kiernan a déclaré qu’elle et son personnage de Chilling Adventures of Sabrina partagent un signe. « Chaque fois que j’ai besoin de conseils, je me dis juste, d’accord, qu’est-ce qu’ils disent aux Scorpions de faire aujourd’hui ? Sabrina est un Scorpion, je suis un Scorpion, notre showrunner est un Scorpion – c’est un spectacle très Scorpion », a-t-elle déclaré à Byrdie.

26 Leonardo DiCaprio : Né le 11 novembre 1974

C’est vrai : malgré son nom, Leo n’est pas un Lion. C’est un Scorpion.

27 Ryan Gosling : Né le 12 novembre 1980

Ryan est littéralement né pour incarner le héros vêtu d’une veste scorpion de Drive.

28 Anne Hathaway : Née le 12 novembre 1982

29 Jimmy Kimmel : Né le 13 novembre 1967

30 Whoopi Goldberg : Né le 13 novembre 1955

31 Travis Barker : Né le 14 novembre 1975

Si ces rumeurs de mariage sont vraies, Travis serait loin d’être le seul Scorpion de la famille Kardashian-Jenner.

32 Shailene Woodley : Née le 15 novembre 1991

Dans une interview de Cosmo en 2014, Shailene a partagé qu’elle prend en compte l’astrologie lors des rencontres. “Je suis tellement cette nana,” dit-elle. « Je me dis ‘Hey, comment t’appelles-tu ? Quel est ton “signe?” “Elle a également imputé une rupture avec un Bélier aux étoiles. « Ça ne s’est pas très bien passé. C’est le truc Scorpion-Bélier.”

33 Pete Davidson : né le 16 novembre 1993

Le thème de Pete est super-Scorpion : son Soleil, Mercure, Vénus, Jupiter et Pluton sont tous en Scorpion.

34 Lisa Bonet : Née le 16 novembre 1967

Dans une interview de 2018 avec le magazine Porter, Lisa a expliqué qu’elle se rapportait aux tendances solitaires du Scorpion. Elle vit dans les montagnes, dans une maison « calme, tranquille et, oui, un peu isolée », a-t-elle déclaré. Mais c’est ma nature Scorpion. J’ai déjà cette personnalité solitaire.”

35 Maggie Gyllennhaal : Née le 16 novembre 1977

Maggie a un Scorpion stellium, avec Vénus et Uranus rejoignant son Soleil en Scorpion.

36 Rachel McAdams : Née le 17 novembre 1978

Oui, Rachel McAdams et Ryan Gosling sont tous les deux Scorpions. Pas étonnant que The Notebook fasse autant pleurer tout le monde.

37 Adam Driver : Né le 19 novembre 1983

Adam n’est pas seulement un Scorpion, mais de nombreux personnages qu’il joue – de Kylo Ren dans Star Wars à Charlie dans Marriage Story – partagent également des traits de Scorpion assez intenses.

38 Futur : Né le 20 novembre 1983

Le premier album de Future s’appelait Pluto… qui est la planète régnante du Scorpion. Coïncidence ???

39 Goldie Hawn : Née le 21 novembre 1945

La Vénus de Goldie est également en Scorpion.

40 ans Björk : né le 21 novembre 1965

Dans une interview de 1995 avec le journaliste musical John Savage, Björk a expliqué : « Ma mère aime beaucoup ces choses, et apparemment je suis autant Scorpion qu’on peut l’être. Pour moi, que cela signifie quelque chose ou non – putain, j’adore le symbolisme de celui-ci. C’est joli, comme les mythologies grecques et nordiques. Je suis censé être dirigé par Pluton. C’est comme un conte de fées; ça simplifie les choses.”

