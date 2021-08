Célébrités qui ont annoncé une grossesse ou donné naissance cette semaine – WWD

in

Des félicitations sont de mise pour un certain nombre de célébrités cette semaine.

Kylie Jenner attendrait son deuxième enfant avec son petit ami Travis Scott, selon plusieurs médias. Jenner et Scott partagent déjà un enfant, leur fille Stormi Webster, qui a eu trois ans en février.

Jenner avait toujours parlé de vouloir plus d’enfants dans le passé. “Je veux plus tellement, j’y pense en fait tous les jours”, a déclaré le magnat de la beauté à James Charles dans une vidéo YouTube en octobre. « Je ne sais toujours pas quand. Je ne planifie pas. je n’ai pas le temps [when] cela arrivera.

En 2017, il y avait des spéculations selon lesquelles Jenner était enceinte du bébé de Scott, mais cela n’a été confirmé qu’après avoir donné naissance à Stormi en février 2018. La photo qu’elle a téléchargée révélant le nom de Stormi a battu le record du plus grand nombre de likes sur un post Instagram à l’époque.

Bien que Jenner et Scott se soient séparés à l’amiable en octobre 2019, les deux sont restés proches et socialement éloignés ensemble pendant la pandémie pour le bien de leur fille.

Une autre star qui a révélé sa grossesse cette semaine est Rosie Huntington-Whiteley. Ce sera le deuxième enfant du mannequin avec son partenaire de longue date et fiancé Jason Statham. Les deux ont accueilli leur premier enfant, leur fils Jack Oscar, en juin 2017.

Jeudi, Huntington-Whiteley a publié un diaporama Instagram de selfies miroir montrant différentes tenues. La dernière diapositive était une photo d’elle souriante dans une robe blanche à manches longues alors qu’elle berçait son baby bump. “Taaa daahhh !! 👼🏻👼🏻👼🏻 #round2″, a-t-elle légendé le post.

Pendant ce temps, Scarlett Johansson a accueilli son deuxième enfant mardi. Son mari, Colin Jost, a partagé une déclaration sur son compte Instagram révélant qu’ils ont accueilli un petit garçon nommé Cosmo. C’est le premier enfant de Johansson et Jost ensemble.

Scarlett Johansson et Colin Jost assistent à la Vanity Fair Oscar Party au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Beverly Hills le 9 février 2020. Hubert Boesl/picture-alliance/dpa/AP Images

“D’accord, nous avons eu un bébé. Son nom est Cosmo. Nous l’aimons beaucoup”, indique le communiqué. « La confidentialité serait grandement appréciée. »

Johansson a également une fille de six ans, Rose Dorothy, qu’elle partage avec son ex-mari Romain Dauriac.

L’actrice et la star de “Saturday Night Live” sont ensemble depuis 2017 et se sont mariées en octobre dernier lors d’une cérémonie privée.

