Célébrités qui ont commencé comme reines de beauté

David Becker.

Chaque célébrité à Hollywood doit faire ses débuts quelque part, que ce soit en jouant dans des publicités, en apparaissant dans une émission de télé-réalité ou en ayant la chance de connaître quelqu’un dans l’entreprise. Mais ces personnages célèbres ont fait leur marque dans le circuit des concours de beauté. Découvrez qui a remporté la couronne et ce qu’il a fait depuis son règne (et pendant que vous y êtes, vous voudrez peut-être en savoir plus sur la vie d’autres visages célèbres – comme Marilyn Monroe, Julie Andrews et Audrey Hepburn – aussi !).

Voir la galerie 40 photos

1 sur 40

ALORS : Halle Berry

Halle a remporté Miss Teen All American en 1985 et Miss Ohio USA en 1986, devenant finalement finaliste pour le titre de Miss USA en 1986. Cette année-là, son interview a été la mieux notée parmi les juges, indiquant clairement qu’elle aurait une carrière où sa voix serait entendue.

2 sur 40

MAINTENANT : Halle Berry

Étant donné qu’elle est largement considérée comme l’une des plus belles personnes du monde, il est logique que l’actrice oscarisée ait commencé sa carrière avec l’apparat.

3 sur 40

ALORS : Priyanka Chopra

Priyanka a été couronnée Miss Inde en 2000, et plus tard la même année, elle a remporté le prestigieux titre de Miss Monde.

4 sur 40

MAINTENANT : Priyanka Chopra

Après la fin de son règne en tant que Miss Monde, Priyanka est devenue l’une des actrices les plus titrées en Inde. En 2015, elle a atterri Quantico sur ABC et est apparue dans des films comme Baywatch et Isn’t It Romantic.

5 sur 40

ALORS : Selena Gomez

Ayant grandi au Texas, Selena a participé à la scène des concours de beauté pour enfants. La chanteuse a tweeté un retour sur son moment de bambin et de diadème lorsqu’elle est tombée sur cette photo en 2015.

6 sur 40

MAINTENANT : Selena Gomez

Selena s’est fait un nom en tant qu’enfant star sur Disney et a depuis réussi la transition vers des rôles plus adultes et une carrière musicale. Elle est également l’une des personnes les plus suivies sur Instagram.

7 sur 40

ALORS : Hilary Duff

Une autre star de Disney qui a commencé dans les concours ? Hilary, qui a partagé ce retour sur Twitter avec la légende : “#tbt il y a tellement de choses qui ne vont pas avec ça.”

8 sur 40

MAINTENANT : Hilary Duff

Après avoir joué dans Lizzie McGuire sur Disney, Hilary a joué dans des films à succès comme Une histoire de Cendrillon et Moins cher à la douzaine. Récemment, elle est apparue dans la série TV Land Younger dans le rôle de Kelsey Peters.

9 sur 40

ALORS : Eva Longoria

Avant de devenir actrice, Eva a remporté le titre de Miss Corpus Christi, USA, en 1998. Avec ce sourire éclatant et cette excellente posture, ce n’est pas étonnant pourquoi.

10 sur 40

MAINTENANT : Eva Longoria

Eva est apparue dans de nombreux films et émissions de télévision, mais elle est surtout connue pour son rôle de Gabrielle Solis gâtée mais adorable dans Desperate Housewives. Après avoir fondé Eva’s Heroes, une organisation caritative dédiée à l’aide aux enfants ayant une déficience intellectuelle, elle a été nommée philanthrope de l’année par le Hollywood Reporter.

11 sur 40

ALORS : Olivia Culpo

Après avoir remporté le titre de Miss Rhode Island, Olivia a remporté la couronne de Miss USA en 2012. Par la suite, elle est entrée dans le circuit Miss Univers et a également remporté le titre dans cette compétition.

12 sur 40

MAINTENANT : Olivia Culpo

Olivia est depuis devenue un incontournable de la scène de la mode en tant que mannequin et influenceuse. En 2018, elle est apparue sur E! émission de télé-réalité, Model Squad, aux côtés des mannequins Devon Windsor, Nadine Leopold et Shanina Shaik.

13 sur 40

ALORS : Vanessa Williams

Vanessa Williams a été couronnée Miss Syracuse et Miss New York en 1983, puis a pris le titre de Miss America 1984, faisant d’elle la première Black Miss America.

14 sur 40

MAINTENANT : Vanessa Williams

Après avoir quitté le monde des concours, Vanessa a connu une carrière extrêmement réussie à la télévision, remportant des nominations aux Emmy et SAG. L’un de ses plus grands rôles était la diva de la mode que le public aimait détester, Wilhelmina Slater, dans Ugly Betty.

15 sur 40

ALORS : Michelle Pfeiffer

À seulement 19 ans, Michelle Pfeiffer (photographiée à l’écran derrière les co-animateurs de The View) a été couronnée Miss Orange County en 1978. Elle a ensuite participé au concours de Miss Californie.

16 sur 40

MAINTENANT : Michelle Pfeiffer

Après son rôle marquant dans le classique Scarface de 1983, Michelle a joué dans des superproductions comme Batman Begins, Dangerous Liaisons et What Lies Beneath.

17 sur 40

ALORS : Vanna White

Bien que nous la connaissions maintenant comme le visage de Wheel of Fortune, Vanna a fait ses débuts en tant que mannequin professionnelle et candidate à un concours, remportant le titre de finaliste du concours Miss Georgia de 1978.

18 sur 40

MAINTENANT : Vanna White

Depuis lors, Vanna a été honorée pour ses contributions à la télévision avec ses propres empreintes de main sur le Hollywood Walk of Fame.

19 sur 40

ALORS : Kenya Moore

Le Kenya a participé au concours Miss USA 1993 en tant que représentant du Michigan et a gagné. Elle était la deuxième femme noire à porter la couronne.

20 sur 40

MAINTENANT : Kenya Moore

Kenya a travaillé comme actrice et mannequin depuis son poste de Miss USA, mais a notamment joué dans The Real Housewives of Atlanta de Bravo depuis 2012. En 2015, elle était candidate à The Apprentice.

22 sur 40

MAINTENANT : Vanessa Lachey

Après son concours, Vanessa a fréquenté l’université, puis a été VJ MTV sur Total Request Live. Elle a récemment animé l’émission de rencontres Netflix Love Is Blind avec son mari, Nick Lachey.

23 sur 40

ALORS : Diane Sawyer

Vous la connaissez en tant qu’ancienne présentatrice d’ABC World News, mais au cours de sa dernière année de lycée, Diane a représenté le Commonwealth du Kentucky lors du concours de bourses d’études Junior Miss de 1963 et a gagné.

24 sur 40

MAINTENANT : Diane Sawyer

Depuis ses jours de concours, elle est devenue l’une des journalistes les plus célèbres au monde. Ses réalisations ont été reconnues par des millions de personnes et elle a même été intronisée au Television Hall of Fame en 1997.

25 sur 40

ALORS : Lynda Carter

En 1972, Lynda a remporté le concours Miss Monde USA, pour finalement représenter l’Amérique dans le concours Miss Monde. Bien qu’elle n’ait pas remporté le grand titre, ses réalisations lui ont valu une attention nationale.

26 sur 40

MAINTENANT : Lynda Carter

Au milieu des années 1970, Lynda a joué le rôle-titre dans la série télévisée Wonder Woman, devenant l’un des visages les plus célèbres du monde du fandom de super-héros.

27 sur 40

ALORS : Michelle Yeoh

Bien avant sa célébrité à Hollywood, Michelle a été couronnée Miss Malaisie en 1983.

28 sur 40

MAINTENANT : Michelle Yeoh

Après avoir fait irruption à Hollywood, Michelle a joué dans des films comme James Bond: Tomorrow Never Dies, Memoirs of a Geisha et Crazy Rich Asians.

29 sur 40

ALORS : Candice Bergen

Bien qu’elle soit née dans une famille hollywoodienne, Candice n’est entrée dans l’industrie du cinéma qu’après ses études à l’Université de Pennsylvanie, où elle a été couronnée Miss Université en 1963.

30 sur 40

MAINTENANT : Candice Bergen

Trois ans après avoir enfilé la couronne, Candice a fait ses débuts à l’écran dans The Group. Depuis lors, elle est devenue bien connue pour son travail dans des films comme Carnal Knowledge, Miss Congeniality et à la télévision dans Murphy Brown.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

Sam Escobar Contributeur L’enthousiasme de Sam pour le maquillage n’a d’égal que son amour pour tout ce qui concerne les chats.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io