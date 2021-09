Célébrités qui ont failli mourir le 11 septembre

. De la fumée s’échappe des tours jumelles du World Trade Center après avoir été touchées par deux avions détournés lors d’une attaque terroriste le 11 septembre 2001 à New York.

Cette année marque le 20e anniversaire du 11 septembre 2001. Un mardi qui semblait être un mardi normal, 19 membres d’Al-Qaïda ont détourné quatre avions qui étaient partis de Boston, Washington, DC, et de Newark, New Jersey.

Selon la chronologie du Wall Street Journal, le vol 11 d’American Airlines s’est écrasé sur la tour nord du World Trade Center à 8h46, suivi du vol 175 de United Airlines, qui s’est écrasé sur la tour sud à 8h46.

34 minutes plus tard, le vol 77 d’American Airlines a percuté le Pentagone et plus d’une heure après le premier impact, le vol 93 de United Airlines s’est écrasé dans un champ de Pennsylvanie après une bagarre à bord entre des pirates de l’air et des passagers.

Au total, 2 996 personnes ont perdu la vie ce jour-là, y compris les ravisseurs, selon History.com.

Plus tard, des histoires de personnes échappant de justesse à la mort ont été révélées. Parmi eux figurent ceux d’une poignée de célébrités. Voici ce que vous devez savoir :

Rob lowe

Lorsque Rob Lowe est apparu sur “The View” en 2011 pour la promotion de son livre, “Stories I Only Tell My Friends: An Autobiography”, il a partagé l’une de ses révélations les plus surprenantes.

« J’ai volé avec les pirates de l’air du 11 septembre lors d’une répétition… sans m’en rendre compte. Je tournais ‘The West Wing’ à DC à l’époque et je prenais toujours, je pense que c’était 93 ou 73, le vol de Dulles à Los Angeles qui s’est finalement écrasé sur le Pentagone », a-t-il déclaré aux animateurs de l’émission.

L’acteur a poursuivi: “C’était 11 jours avant le 11 septembre et, vous savez, je prenais beaucoup ce vol et rien n’était frappant. Je suis monté dans l’avion et c’était plein à craquer, petit avion. J’ai regardé autour de moi, je ne me souviens de rien en particulier, personne n’avait l’air effrayant, personne n’avait l’air d’un terroriste… ça ressemblait à un vol tout à fait normal.”

Ayant dormi la majeure partie du vol, Lowe a révélé qu’il avait appris la vérité un an plus tard lorsqu’il a reçu une lettre du procureur général du Maryland l’informant qu’il était sur la liste pour témoigner contre le chef d’Al-Qaïda, Zacarias Moussaoui. L'”acteur solitaire du 9-1-1″ a déclaré qu’il n’avait jamais eu à témoigner.

Seth Macfarlane

Une gueule de bois a sauvé Seth MacFarlane, qui a raté le vol 11 d’American Airlines le 11 septembre 2001. Il a parlé de son expérience lors d’une interview sur “Piers Morgan Tonight” de CNN.

“J’avais donné une conférence à mon université la veille au soir, puis je suis sorti avec des professeurs et j’ai bu quelques pintes”, a expliqué le créateur de Family Guy. Et il a ajouté : “En plus du fait que mon agent de voyages avait programmé le vol sur mon itinéraire 10 minutes plus tard.”

Il a poursuivi en disant à l’hôte Piers Morgan: “Je suis arrivé au comptoir et j’ai dit:” J’ai une réservation pour le vol numéro 11, et la femme derrière le comptoir a dit” Vous étiez trop tard, ils ont juste fermé la porte “et je a dit : « Eh bien, vous savez, je prendrai celui à 11 h 00. »

Il a déclaré avoir fait une sieste dans la salle d’attente de l’aéroport et s’être réveillé “environ 45 minutes plus tard” au milieu de ce qu’il a appelé “une agitation”. Lorsqu’ils ont annoncé quels vols s’étaient écrasés contre les tours, MacFarlane s’est tourné vers l’homme à côté de lui et a dit : « Par Dieu, c’était le vol que j’aurais dû prendre.

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson était en retard pour une réunion de son organisation caritative, Chances for Children, dont les bureaux étaient situés au 101e étage du World Trade Center, le 11 septembre 2001, a rapporté ABC News. Selon l’agence de presse, elle est arrivée quelques secondes avant le premier impact et a rapidement emmené le personnel qui l’attendait dans le hall de l’immeuble pour la recevoir.

Selon Mirror, la raison de son arrivée tardive était une interview de Matt Lauer aux studios NBC.

“La duchesse d’York est terriblement désolée pour tous ceux qui ont été impliqués dans cette horrible tragédie”, a déclaré son porte-parole à ABC News. “C’est incroyable, je n’étais qu’à quelques minutes de là quand l’explosion a eu lieu.”

La mascotte de l’association, Little Red, a été retrouvée dans les décombres. La duchesse d’York a confié à Hello ! : « Little Red est tombée 101 étages dans sa robe, une minuscule poupée de chiffon, et a été retrouvée dans les décombres. Et CNN l’a filmé et a dit ” oh, une poupée d’enfant “, et Larry King a dit ” non, c’est Little Red, et cela symbolise les droits des enfants dans le monde “. Depuis Little Red, j’ai reconstruit beaucoup, beaucoup d’écoles et formé de nombreux enseignants. »

La société financière Cantor Fitzgerald a loué des bureaux à l’association caritative à l’époque et 700 de ses employés ont été tués dans les attaques, a rapporté le Mirror.

Mark Wahlberg

Bien qu’il était initialement prévu de voler sur le vol 11 d’American Airlines à destination de Los Angeles, Mark Wahlberg a changé d’avis à la dernière minute et s’est plutôt rendu à Toronto pour un festival du film, a rapporté The Sun.

Dans une interview avec Men’s Health de 2011, il a expliqué comment il avait été sauvé de l’un des vols qui s’était écrasé de justesse sur le World Trade Center. Wahlberg a déclaré à la publication : « Si j’avais été dans cet avion avec mes enfants, tout aurait été différent. Il y aurait eu beaucoup de sang dans cette cabine de première classe et j’aurais alors dit : « D’accord, nous allons atterrir en toute sécurité quelque part, ne vous inquiétez pas. »

Après que ses propos aient suscité des critiques, notamment de la part de la veuve de l’une des victimes, l’acteur a présenté ses excuses. Dans une déclaration publiée par ., il a déclaré : « Spéculer sur une telle situation est ridicule au départ, et suggérer que j’avais fait quelque chose de différent de ce que les passagers ont fait dans cet avion était irresponsable de ma part. Je m’excuse sincèrement auprès des familles des victimes si ma réponse a semblé insensible, ce n’était certainement pas mon intention.”

Michael Jackson

Michael Jackson avait prévu des réunions pour le 11 septembre 2001 au World Trade Center mais s’est endormi, a déclaré son frère Jermaine à Billy Bush dans une interview avec Access en 2011. Jermaine faisait la promotion de son livre, “You Are Not Alone: ​​Michael, Through a Brother’s Yeux » (« Tu n’es pas seul : Michael, à travers les yeux d’un frère »).

Le chanteur des Jackson 5 a dit à Bush que Jackson souffrait de privation de sommeil. “Ma mère était restée avec lui jusqu’à quatre heures du matin et il s’est endormi, a raté ses rendez-vous, ce qui était super”, a expliqué Jermaine. « Ma mère nous a dit qu’il allait bien.

Gwyneth Paltrow est crédité d’avoir sauvé la vie d’un passant

Comme une scène tirée du film de Gwyneth Paltrow “Sliding Doors”, Lara Lundstrom Clarke affirme que l’actrice lui a sauvé la vie le 11 septembre 2001, selon The Morton Report.

Selon l’agence de presse, la femme alors âgée de 24 ans essayait de ne pas rater le train pour se rendre à l’heure au travail au 77e étage du World Trade Center. Mais elle a été arrêtée dans son élan lors d’une traversée incorrecte.

“C’était l’un de ces bons matins, je marchais juste joyeusement”, a expliqué Clarke. « Qu’est-ce que ça change, je traverse toujours la 7e Avenue au milieu. Quand tout à coup j’ai vu un pick-up Mercedes argenté foncer vers moi.”

Il a poursuivi : « Je me suis arrêté et ils ont freiné. Ensuite, il y a eu l’un des classiques qui passe en premier aux situations. C’est devenu ridicule. Ensuite, j’ai établi un contact visuel avec le conducteur. Mon Dieu, c’était Gwyneth Paltrow.”

En raison du retard, il est arrivé au train alors que les portes se fermaient. Bien qu’elle ait admis à la publication qu’elle était « bouleversée par tout » qui l’avait amenée à être en retard au travail, y compris l’actrice oscarisée, elle a fini par sortir du métro lorsque le premier avion s’est écrasé. “L’aile du deuxième avion est passée par son bureau”, a écrit The Morton Report.

“Si j’étais arrivé à temps pour prendre le train, je me serais retrouvé à mon bureau au 77e étage du World Trade Center”, a ajouté Clarke. La publication a rapporté que sur les 170 personnes qui travaillaient dans son bureau, seulement quatre ont été tuées dans les attaques.

