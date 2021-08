Célébrités qui ont fait des commentaires homophobes et mis le feu à Internet – El Sol de México

Le rappeur DaBaby a dû s’excuser après avoir fait des commentaires homophobes lors d’un concert à Miami, ce qui a également conduit à l’annulation de sa performance au festival de musique Lollapalooza et à l’annulation de deux autres événements.

Lors du concert, le chanteur a demandé au public d’allumer les lumières de leurs téléphones portables et de les lever en l’air, à moins qu’il ne s’agisse d’hommes séropositifs ou homosexuels ayant des relations sexuelles dans des parkings.

La critique a été immédiate, incitant l’artiste à s’excuser une seconde fois pour ses propos « blessants et provocateurs ».

La première fois, Jonathan Kirk, de son vrai nom, a dit à tort, sur la scène du festival Rolling Loud de Miami, que le VIH “fait mourir en deux ou trois semaines”.

Pourtant, le rappeur qui a été nominé pour un Grammy cette année, n’a pas été le seul artiste à enflammer les réseaux sociaux en faisant des déclarations offensantes contre la communauté LGBT+.

Célèbre homophobe

Eminem

L’artiste se caractérise par le fait que la plupart de ses chansons sont évoquées contre les homosexuels, comme son album “Marshall Mathers LP”, qui a reçu le prix du meilleur album de l’année aux Grammys 2001, une situation qui a provoqué un grand désaccord parmi les LGBT. + communauté.

Autre succès controversé du chanteur, “Cleanin Out My Closet”, où il souhaite la mort de son père après l’avoir accusé de “gay”.

Il y a aussi “Rap God”, dans lequel il dédie un vers entier aux “pépés”.

“Sur le mur de la honte. Vous les pédés pensez que c’est un jeu jusqu’à ce que je marche sur un troupeau de flammes…”

Chris Brown

Le chanteur avait été arrêté en 2013 en même temps qu’un de ses gardes du corps, après avoir battu un homme identifié comme Isaac Parker, devant un hôtel de Washington et ne s’y conformant pas, déclarant, tout en l’attaquant : “Je ne fais pas cette merde gay, je boxe. “

Une autre situation, en plus de ses publications sur Twitter, a été lorsqu’il a insulté l’acteur Peter Lucas dans un complexe de cinéma à Hollywood, en Californie.

L’acteur a accusé Chris de lui avoir crié “queer” après avoir regardé un film contenant des scènes homosexuelles.

“Je me suis approché et lui ai demandé de signer mon dossier, mais son gardien m’a arrêté et m’a dit qu’il ne signerait rien pour moi. C’est alors que Chris s’est arrêté sur le parking et m’a crié dessus.”

Chris Brown est également connu pour avoir eu une relation avec Rihanna, qu’il a agressée physiquement.

Paris Hilton

Paris Hilton a été la protagoniste d’un grave scandale en 2012 lorsqu’un chauffeur de taxi new-yorkais a publié un audio dans lequel l’actrice a eu une conversation avec un ami et a souligné que les homosexuels étaient “les personnes les plus sexy du monde (…) ils sont dégoûtant La plupart d’entre eux ont probablement le sida.”

Plus tard, ses représentants ont publié une déclaration justifiant les commentaires de Hilton, affirmant qu'”elle est une grande partisane de la communauté gay et ne ferait jamais intentionnellement de commentaire négatif sur l’orientation sexuelle de qui que ce soit”.

“Les commentaires de Paris Hilton ont été faits en référence au fait qu’il est dangereux pour quiconque d’avoir des relations sexuelles non protégées qui peuvent conduire à une maladie mortelle.”

Manny Pacquiao

En 2016, le boxeur Manny Pacquiao s’est assommé avec son propre gant lorsqu’il a déclaré dans une interview que les personnes qui ont des relations homosexuelles sont “pires que les animaux”.

Le Philippin a déclaré au portail “Bilang Pilipino” que les femmes sont faites pour les hommes et vice versa.

“Si nous tolérons (les relations sexuelles) d’hommes avec des hommes et de femmes avec des femmes, cela signifie que l’homme est pire qu’un animal.”

Immédiatement les critiques sur les réseaux sociaux l’ont laissé “jeté sur le ring”, pour lequel il a dû s’excuser publiquement, bien qu’il ait défendu sa position de ne pas être d’accord avec le mariage homosexuel.

Mel Gibson

L’acteur et réalisateur est devenu célèbre pour sa grande carrière dans le monde du cinéma, mais il a aussi été sur toutes les lèvres après avoir été impliqué dans plusieurs polémiques, où il a fait plusieurs déclarations contre la communauté LGBT+ et les juifs.

Mel Gibson a déclaré lors d’une interview pour El País en 1991 : “Qui va penser qu’avec ce look je suis gay ? Je ne me prête pas à ce genre de confusion. Ai-je l’air d’être un homosexuel ? Est-ce que je parle comme eux « Est-ce que je bouge ? comme eux ? », pas satisfait, lorsqu’il eut fini de parler, il se leva et en montrant ses fesses ajouta « c’est pour déféquer ».

Il s’en est également pris aux Juifs, les accusant de “toutes les guerres du monde” lorsqu’il a été arrêté pour conduite en état d’ébriété en 2006.

L’acteur, sans s’en soucier, a maintenu sa position et des années plus tard a assuré que: “Je m’excuserai quand l’enfer gèlera, va les foutre.”