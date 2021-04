Célébrités qui se prononcent contre le vaccin COVID-19 ⋆ .

Pexels / Alena Shekhovtcova

Alors que l’administration Biden aurait utilisé des célébrités et des athlètes dans une campagne visant à persuader les Américains de se faire vacciner, un certain nombre de personnalités publiques maintiennent leur position sur le fait de ne pas se faire vacciner.

Se faire vacciner ou non a été un long débat parmi le public avant même la découverte des vaccins COVID-19. Alors que beaucoup mettent leurs espoirs sur le coup pour mettre fin à la pandémie, il est peu probable que les anti-vaxxeurs changent d’avis malgré le risque mortel que représente la maladie.

Cela va à un certain nombre de célébrités qui se demandent de quoi est fait chaque vaccin. Comme AceShowbiz a déjà donné le point culminant aux stars qui ont aidé à promouvoir la campagne du gouvernement pour persuader les gens de se faire vacciner, il est maintenant temps de jeter un coup d’œil aux acteurs, chanteurs et autres personnalités publiques qui sont tout le contraire en ce qui concerne leurs opinions sur le vaccin.

1. Décalage

On ne sait pas si Cardi B est d’accord avec son mari, mais Décalage n’a pas l’intention de se faire vacciner contre le COVID-19. Le rappeur a clairement fait part de son intention à la question de TMZ à ce sujet. «Je ne lui fais pas confiance», le Migos a déclaré la star, soulignant une photo de quatre volontaires du vaccin Pfizer COVID-19 qui ont développé la paralysie de Bell. «Je ne veux tout simplement pas être le mannequin du test», a-t-il déclaré.

2. Summer Walker

Walker d’été n’est pas étrangère aux déclarations et théories controversées qu’elle diffuse souvent sur ses pages de médias sociaux. L’un de ses récents messages choquants est celui qu’elle a publié pour mettre en garde les gens contre ceux qui ont reçu une dose du vaccin. «Éloignez-vous des personnes vaccinées», lit-elle un message qu’elle a republié sur son compte Instagram. «Les gens signalent: des saignements, des ecchymoses, des règles spontanées et des fausses couches à cause d’être à proximité d’une personne récemment vaccinée.»

3. Elon Musk

Elon Musk, qui avait précédemment mis en doute la validité des tests COVID-19, doutait également du vaccin avant de contracter le virus en novembre 2020. Il a déclaré au New York Times en septembre qu’il ne prendrait pas le vaccin parce que «je ne suis pas à risque pour COVID, mes enfants non plus. » Le fondateur de Tesla, cependant, a depuis changé d’avis après avoir apparemment fait ses propres recherches sur la sécurité du vaccin. «Pour être clair, je soutiens les vaccins en général et les vaccins covid en particulier», a-t-il tweeté plus tôt ce mois-ci, ajoutant: «La science est sans équivoque. Dans de très rares cas, il y a une réaction allergique, mais cela est facilement résolu avec un EpiPen. »

4. Anwar Hadid

En dépit d’être à haut risque en raison de sa maladie auto-immune, Anwar Hadid refuse de se faire vacciner contre le COVID-19. Le mannequin de 21 ans, dont la mère Yolanda Hadid et soeur Bella Hadid également aux prises avec la maladie de Lyme, s’est révélé être un anti-vaxxer lors d’une session de questions-réponses sur Instagram, affirmant qu’il n’obtiendrait pas le vaccin parce que «nos corps sont faits par le créateur pour faire bien plus que ce que nous pensons».

5. Candace Owens

Candace Owens est l’un de ces anti-vaxxers républicains qui sont contre le vaccin COVID-19, mais cela pourrait ne pas être une surprise compte tenu de ses précédentes déclarations controversées selon lesquelles la pandémie n’est pas réelle. En utilisant les médias sociaux, elle a poussé à plusieurs reprises la théorie du complot anti-vaccin. «Je n’ai aucun intérêt à obtenir le vaccin Covid-19 et les célébrités se filmant sur vidéo pour obtenir l’injection ne bougent pas l’aiguille», a-t-elle tweeté le 2 avril, affirmant: «Big Tech est de connivence pour créer une campagne de pression par les pairs pour vaccinations. »

6. Letitia Wright

Letitia Wright a soulevé les sourcils quand elle a soudainement posté une vidéo anti-vaccination sur Twitter, juste au moment où les vaccins COVID-19 ont commencé à être déployés au Royaume-Uni Dans la vidéo, une personne a déclaré: «Je ne comprends pas médicalement les vaccins, mais j’ai toujours été un un peu sceptique à leur égard. Lorsqu’elle a été confrontée à d’autres utilisateurs pour avoir soulevé des doutes sur le vaccin, le “Panthère noire»La star a insisté sur le fait qu’elle était simplement« préoccupée par ce qu’il y a dedans, c’est tout.

7. Noel Gallagher

Une autre star de l’autre côté de l’étang qui ne fait pas confiance au vaccin COVID, Noel Gallagher a déclaré qu’il ne recevrait pas le vaccin, parce qu’il «est très, très prudent de se faire vacciner. Je ne prends même pas de comprimés. Bien qu’il reçoive «le lavage des mains et la distanciation sociale et tout ça», le premier Oasis Le membre a révélé qu’il «n’avait jamais respecté» les règles, mais qu’il n’avait jamais eu le virus malgré les tests à plusieurs reprises. «J’ai été choqué, en fait», a-t-il déclaré. «J’ai continué ma vie comme d’habitude et j’étais convaincu que je l’aurais. Je ne l’ai jamais eu.

8. Wendy Williams

Wendy Williams pense qu’elle est en assez bonne santé pour ne pas avoir besoin du vaccin, bien qu’elle ait déjà soulevé des inquiétudes lorsqu’elle s’est effondrée à l’antenne. Lors d’un entretien avec le Dr. Mehmet Oz, l’animateur de télévision franc a rapidement répondu: «Non. Je ne lui fais pas confiance », à la question de l’animatrice de« The Dr. Oz Show »si elle envisage de se faire vacciner contre le COVID. «Je ne me suis jamais fait vacciner non plus contre la grippe», a déclaré la femme de 56 ans, avant de répéter sa position: «Non, je ne lui fais pas confiance. Là je l’ai dit.

9. Ted Nugent

Ted Nugent n’a clairement pas appris sa leçon malgré avoir contracté le COVID-19. Révélant qu’il a été testé positif au coronavirus en avril après avoir précédemment minimisé le virus, la rock star conservatrice a continué à exhorter les gens à ne pas prendre le vaccin. «Ce n’est pas une vraie pandémie et ce n’est pas un vrai vaccin. Je suis désolé, je ne prends pas de vaccin », a-t-il déclaré aux fans dans une vidéo le jour de Noël. Il a répété sa position selon laquelle il ne serait pas vacciné lors de l’annonce de son diagnostic de COVID, affirmant à tort: ​​«Personne ne sait ce qu’il contient».

10. Olivia Newton-John

Olivia Newton-John a choqué tout le monde quand elle a dit qu’elle ne recevrait pas le vaccin. “Pas à ce stade, non”, a déclaré la star de “Grease”, qui lutte contre un cancer de stade quatre, au Herald Sun. Elle n’a pas expliqué sa raison, mais sa fille Chloe Lattanzi partageait le même avis, disant sans preuve: «Je ne suis pas un anti-vaxxer, je suis anti-mettre du mercure et des pesticides dans mon corps, qui sont dans beaucoup de vaccins.” L’homme de 35 ans a ajouté: «Pour moi, la vraie médecine est ce qui vient de la terre. Je pense que les gens font confiance aux vaccins parce que le médecin dit qu’ils sont sûrs, j’en avais l’habitude.

