Celebrity Scramble – Devinez qui!

Caché sous cet homme en purée se cache une célébrité connue pour ses singeries insensées et ses cascades effrayantes.

Ce père Noël allongé a fait ses débuts avec un groupe d’amis réalisant certaines des farces et des tours les plus ridicules … qui ont souvent entraîné des tonnes de blessures. Leur popularité a augmenté au point qu’après trois saisons à la télévision, ils ont pu créer de nombreux spin-offs et films garantis pour vous apporter de la joie.

Maintenant, après plus d’une décennie, la star hilarante et son équipe de fous reviennent sur grand écran après la nouvelle année.