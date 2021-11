Celebrity Scramble – Devinez qui!

Caché sous ce grand gars souriant se trouve un acteur avant-gardiste qui a plongé profondément dans ses personnages intenses à l’écran.

Cette star allongée est surtout connue pour ses rôles emblématiques au cinéma, y ​​compris son interprétation d’un méchant chaotique qui se bat contre Batman dans une franchise épique de super-héros. Ne reculant pas non plus devant ses capacités musicales, cette célébrité aux multiples talents a formé un groupe hors du commun avec son frère il y a près de deux décennies … et ils se débrouillent toujours ensemble à ce jour.

Vous pouvez apercevoir cet homme primé aux Oscars dans une histoire policière qui sort en salles ce week-end.