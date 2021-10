‘Celebrity Wheel of Fortune’ a son premier gagnant d’un million de dollars dans l’ancienne star de Nickelodeon

Melissa Joan Hart a trouvé de la vraie magie dans l’épisode de dimanche de Celebrity Wheel of Fortune. La star de Sabrina The Teenage Witch est devenue la première célébrité à gagner 1 million de dollars dans l’édition spéciale aux heures de grande écoute du jeu télévisé bien-aimé, battant ses concurrents Tituss Burgess et Lacey Chabert. Hart, 45 ans, fera don de ses gains à Youth Villages, qui aide les enfants ayant des troubles du comportement et leurs familles.

Hart savait qu’elle avait remporté une victoire très rare dans l’émission lorsqu’elle a vu le visage de Vanna White devenir blanc, a-t-elle déclaré à USA Today. « Vanna m’a regardé et m’a dit : ‘Tu l’as ! Tu l’as !’ J’ai frappé le toit. Elle a frappé le toit », a déclaré la star de Clarissa Explains It All. « C’était super excitant et assez angoissant; je gagne rarement des jeux télévisés. »

La victoire est également survenue après que Sabrina The Teenage Witch a célébré son 25e anniversaire. « Je voudrais dire que la sorcellerie était impliquée », a plaisanté Hart. « Mais pour être honnête, j’ai prié beaucoup plus que n’importe quel type de sorcellerie. J’ai littéralement prié à chaque tour, en particulier ce tour gagnant. Je fermais les yeux et disais: » Dieu, donne-moi la concentration et le calme et laisse-moi juste lire Ces lettres.' »

La victoire d’un million de dollars de Hart n’était pas seulement une rareté pour Celebrity Wheel of Fortune. Depuis que le Million Dollar Wedge a été introduit en 2008, seuls trois gagnants ont remporté le prix dans la roue syndiquée régulière. Hart a non seulement dû atterrir deux fois sur les Million Dollar Wedges, mais elle a dû résoudre les deux énigmes et affronter son ami, Chabert. Alors que la star de Party of Five est un « requin » de Wheel, Hart a déclaré qu’elle avait perfectionné ses compétences de Wheel en jouant à l’application Wheel of Fortune après avoir mis son fils Tucker au lit.

L’actrice a obtenu sa victoire en obtenant le casse-tête du tour bonus – « Bran Muffin » – correct. Après que Pat Sajak ait confirmé sa victoire, elle a crié. Hart a terminé avec 1 039 800 $, qu’elle remettra à Youth Villages. Elle a également remporté la carte gagnante d’un million de dollars en souvenir. Sajak et White ont également signé la carte, qui remet maintenant dans sa maison de Nashville, aux côtés de certains des confettis gagnants et de son badge. Hart a dû garder le secret jusqu’à ce que son épisode soit diffusé. Même les Villages de Jeunes ne pouvaient pas savoir. Le prochain nouvel épisode de Celebrity Wheel of Fortune sera diffusé le 21 octobre et comprend Anthony Michael Hall, Mario Cantone et Loni Love.