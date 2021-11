‘Celebrity Wheel of Fortune’ voit Pat Sajak ‘Wrangle’, une célébrité à l’esprit vif

L’acteur Mario Cantone était sur une séquence chaude dans l’épisode de dimanche soir de Celebrity Wheel of Fortune. La star de Sex and the City n’arrêtait pas de poser ses questions hors du parc, gagnant un énorme salaire et soulevant des sourcils dans la foule. Peu de temps après, les fans ont pensé que l’hôte Pat Sajak essayait de « se disputer » Cantone.

Cantone a eu la première bonne réponse de la soirée dimanche, et il ne s’est pas arrêté là. L’acteur n’a pas semblé manquer un seul indice de toute la nuit, et il s’est amusé à travailler la foule en cours de route. Au début, Sajak semblait apprécier l’énergie vive. Il a dit à Cantone : « Faites-moi une faveur, pour le reste de l’émission ne vous comportez pas », ce à quoi Cantone a répondu : « Oh, je ne le ferai pas !

Les choses se sont intensifiées lorsque Cantone a commencé à jouer avec les accessoires sur le plateau – ramassant l’un des coins d’un million de dollars et faisant semblant de le porter comme une écharpe Miss America. Il a également plaisanté avec la co-animatrice Vanna White, lui demandant de Twirl comme un Tony Award pendant qu’elle se pavanait sur scène.

« Mario Cantone sur [Celebrity Wheel of Fortune] était le plaisir léger dont j’avais besoin ce soir », a tweeté un fan pendant l’émission. Un autre a ajouté: « Mario m’apporte un large sourire. »

Cependant, certains téléspectateurs pensaient que Catnoen commençait à aller trop loin, du moins pour le confort de Sajak. L’un d’eux a tweeté : « Regarder Celebrity Wheel of Fortune et Pat n’a AUCUNE des manigances de Mario Cantone. J’aime Mario. Tellement. » Un autre a ajouté: « Mario Cantone fait tourner la roue de Pat Sajak et j’adore ça! »

Sajak lui-même a plaisanté plus tard : « Nous nous amusons beaucoup ce soir. Mon ancien travail de dresseur de chats m’aide vraiment. » Cantone a été gracieuse, disant à Sajak: « J’ai eu le temps de ma vie, et je vous dois tout. »

« Merci ! J’exigerai le paiement à une date ultérieure, » répondit Sajak. Tout compte fait, Cantone a gagné 48 350 $ sur le jeu télévisé, qu’il a fait don à une œuvre caritative comme le font généralement les concurrents célèbres. Il a choisi The Actors Fund, qui aide les professionnels de l’industrie du divertissement et des arts de la scène lorsque cela est nécessaire.

Celebrity Wheel of Fortune est diffusé le dimanche soir à 20 h HE sur ABC. La série principale est diffusée en syndication les jours de semaine – vérifiez vos listes locales pour la bonne chaîne.