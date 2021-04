Celer (CELR), Cartesi (CTSI) et Compound (COMP) récupèrent pendant que DeFi se réchauffe

Compartir

Les taureaux de Bitcoin ont toujours du mal à pousser le prix à un nouveau sommet, mais le signe positif est que BTC n’a pas radicalement corrigé ces derniers jours et que la crypto-monnaie la mieux classée a maintenu une capitalisation boursière supérieure à 1000 milliards de dollars depuis le 26 mars.

Alors que beaucoup se demandent quel sera le prochain mouvement de Bitcoin, un rapport Bloomberg Intelligence du stratège senior des matières premières Mike McGlone prévoit que BTC rebondira à 80000 dollars au deuxième trimestre au lieu de tomber au niveau de 40000 dollars.

Vue quotidienne des données du marché de la cryptographie. Source: Moneda360

La consolidation de Bitcoin n’a pas ralenti les altcoins, qui ont poursuivi leur marche à la hausse ces dernières semaines. Cointelegraph a récemment rapporté que le nombre de crypto-monnaies commandant une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars avait doublé au cours des deux derniers mois pour atteindre la barre des 100.

Les actifs financiers décentralisés se sont également considérablement redressés, la valeur totale bloquée dans DeFi ayant atteint 100 milliards de dollars le 6 avril, selon les données de DeFi Llama. Au début de l’année, la métrique TVL n’était que de 20,74 milliards de dollars, ce qui montre qu’il y a eu une forte croissance dans l’espace.

En nous concentrant sur les altcoins, jetons un coup d’œil aux fondamentaux de trois jetons qui ont bien fonctionné ces derniers jours.

CELR / USDT

Le jeton CELR de Celer Network est apparu sur Cointelegraph le 16 mars alors que le prix était de 0,059 $. Depuis lors, le jeton a poursuivi sa tendance haussière et a atteint un nouveau sommet historique de 0,103 $ le 28 mars, une nouvelle hausse de 74% en un rien de temps.

L’espace DeFi a été à l’honneur ces derniers mois pour ses performances succulentes. Cependant, la hausse des frais du réseau Ethereum a limité ces avantages aux grands acteurs et les investisseurs de détail disposant de moins de capital ont raté de nombreuses excellentes opportunités d’investissement.

Pour résoudre ce problème, Celer a annoncé le 18 février le lancement de Layer2.finance, qui prétend réduire considérablement le coût d’accès à DeFi. Selon l’équipe, le projet est au stade final d’un audit et devrait être lancé prochainement. Si cela réussit, Celer pourrait résoudre l’un des principaux problèmes qui pourraient limiter la montée en puissance de DeFi.

Le CELR est en correction depuis qu’il a atteint 0,103 $ le 28 mars. Le recul a atteint la moyenne mobile exponentielle de 20 jours (0,071 $) mais les taureaux ont du mal à défendre ce niveau.

Graphique journalier CELR / USDT. Source: TradingView

Cela suggère que le sentiment haussier s’est affaibli et que les traders ne se précipitent pas pour acheter des creux. L’aplatissement de l’EMA à 20 jours et de l’indice de force relative (RSI) en dessous de 54 indiquent une possible action dans la plage à court terme.

Si les acheteurs défendent le support à 0,065 $, la paire CELR / USDT pourrait tenter de reprendre le mouvement haussier, mais il est probable qu’elle rencontrera une forte résistance à 0,087 $ puis 0,095 $. Cependant, si les haussiers poussent le prix au-dessus de 0,103 USD, la paire pourrait remonter à 0,122 USD, puis à 0,155 USD.

À la baisse, si les baissiers font chuter le prix en dessous de 0,065 $, la baisse pourrait s’étendre au prochain support à la moyenne mobile simple de 50 jours (0,047 $). Une correction aussi profonde retarde souvent le début de la prochaine étape de la tendance haussière.

CTSI / USDT

Cartesi (CTSI) vise à reprendre les outils traditionnels utilisés par la communauté des développeurs et à les fusionner avec des outils décentralisés. Cela pourrait attirer plusieurs développeurs vers la décentralisation qui sont actuellement en attente en raison des différents langages de programmation utilisés pour la blockchain. De plus, l’équipe estime que leur technologie pourrait augmenter la puissance de calcul de certaines applications de 10 000%.

Ces derniers mois, Cartesi a annoncé des partenariats avec Injective, Travala, IOTA, Polygon, Elrond et Avalanche. Au cours des prochaines semaines et mois, la communauté cryptographique surveillera de près la technologie Layer 2 de Cartesi pour voir si elle peut améliorer les performances de calcul et mettre en œuvre des applications intensives de traitement sans compromettre la sécurité.

CTSI est à la hausse depuis quelques semaines. Il est passé d’un creux intrajournalier de 0,077 $ le 8 février à un sommet intrajournalier de 0,896 $ le 4 avril, soit un rebond de 1,063% en deux mois.

Graphique journalier CTSI / USDT. Source: TradingView

Cependant, après le fort rallye des derniers jours, la paire CTSI / USDT connaît une réservation de bénéfices. Les baissiers ont tiré le prix sous le niveau de retracement Fib de 38,2% à 0,583 $ et le prochain support est le niveau de retracement de 50% à 0,486 $.

Si la paire rebondit sur le niveau de 0,486 $, ce sera un signe haussier car cela montrera que la résistance précédente à 0,466 $ s’est transformée en support. Ensuite, les taureaux essaieront de reprendre la tendance haussière, mais ils sont susceptibles de rencontrer de fortes ventes près de 0,65 $.

Si le prix baisse à cause de cette résistance, la paire pourrait rester dans la fourchette pendant quelques jours. Une cassure et une clôture au-dessus de 0,65 $ sera la première indication que les taureaux tentent de faire demi-tour. En revanche, une cassure en dessous de 0,466 $ pourrait indiquer un possible renversement de tendance.

COMP / USDT

Le composite (COMP) continue de se renforcer malgré les revers dans le secteur DeFi. Le 21 février, le protocole faisait état d’un approvisionnement total de 10 milliards de dollars, qui est passé depuis à plus de 15 milliards de dollars le 3 avril. Le protocole continue de dominer le classement DeFi avec une valeur totale bloquée à 9,53 milliards de dollars.

Le 1er mars, Compound a annoncé le lancement de Gateway, une blockchain de substrat, qui, selon l’équipe, deviendra à terme l’épine dorsale d’un marché mondial des taux d’intérêt capable de prendre en charge n’importe quel actif.

Le 26 mars, le fondateur et PDG de Compound Labs, Robert Leshner, a tweeté qu’il avait fait une présentation DeFi au personnel de la Réserve fédérale. Il s’agit d’une première étape importante, car elle montre que la première banque centrale du monde souhaite en savoir plus sur DeFi.

Le 3 avril, Compound a reçu 629000 Ether (1,3 milliard de dollars) d’une baleine anonyme et beaucoup soupçonnent que c’est la preuve que de grandes institutions plongent dans DeFi.

Le COMP est passé d’un creux intrajournalier de 330 $ le 25 mars à un sommet intrajournalier de 562,85 $ le 4 avril, un rallye de 70% en un rien de temps. Les ours défendent agressivement la zone de résistance des frais généraux entre 558 $ et 573 $.

Graphique journalier COMP / USDT. Source: TradingView

La paire COMP / USDT est coincée dans une large fourchette entre 320 $ et 558. Le recul actuel pourrait trouver un support à l’EMA à 20 jours (444 $), qui a commencé à apparaître. Si la paire rebondit au-dessus de ce niveau, les taureaux essaieront à nouveau de pousser le prix au-dessus de la zone supérieure.

Si les taureaux réussissent, la paire pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui a un objectif à 796 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix tombe en dessous des moyennes mobiles, il pourrait prolonger la baisse et atteindre le support à 320 $. Une cassure en dessous de ce support critique pourrait intensifier la vente et faire baisser le prix à 200 $.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.