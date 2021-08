Celeste, Arlo Parks & More se produiront aux Mercury Prize Awards 2021

La formation initiale des artistes à la cérémonie de remise des prix Mercury de cette année a été annoncé, avec la confirmation de l’hôte. Nominés Wolf Alice, Arlo Parks, Ghetts, Céleste, Mogwai, BERWYN, Hannah Peel, Laura Mvula, Nubya Garcia et Black Country, New Road joueront chacun une chanson de leur album présélectionné lors de la cérémonie qui s’est tenue le 9 septembre à l’Eventim Apollo de Londres.

La DJ de BBC Radio 6 Music Lauren Laverne reviendra pour animer à nouveau la cérémonie, avec BBC Radio 6 Music et BBC Four diffusant toutes deux la cérémonie de remise des prix en direct.

Laverne a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir le Hyundai Mercury Prize Awards 2021. C’est une liste de présélection fantastique mettant en valeur l’incroyable créativité de la scène musicale britannique et irlandaise – et j’ai hâte de voir des performances live incroyables lors du spectacle.

Des billets supplémentaires ont également été libérés pour la cérémonie. Visitez l’événement site officiel pour plus d’informations.

La cérémonie de l’année dernière, qui a vu le prestigieux prix de musique décerné à Michael Kiwanuka pour son album Kiwanuka 2019, a été considérablement réduit en raison de la pandémie de coronavirus.

6 Music célébrera les gagnants précédents avec “The Mercury Prize: Winners’ Playlist” le 7 septembre (4h-5h BST), qui sera disponible pour écouter sur BBC Sounds aux côtés de mini guides pour chacun des albums présélectionnés de cette année.

BBC Four diffusera ‘Hyundai Mercury Prize 2021 Live: Album of the Year’ (21h00-22h15 BST) tandis que ‘The Mercury Prize on BBC Radio 6 Music’ sera animé par Tom Ravenscroft (20h00-12h00 BST).

La liste complète des nominations au Mercury Prize pour 2021 est la suivante :

Arlo Parks – effondré dans les rayons du soleil

BERWYN – DEMOTAPE/VEGA

Black Country, New Road – Pour la première fois

Celeste – Pas votre muse

Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra – Promesses

Ghetts – Conflit d’intérêts

Hannah Peel – Vague de sapin

Laura Mvula – Bruit rose

Mogwai – Alors que l’amour continue

Nubya Garcia – SOURCE

SAULT – Sans titre (Ascension)

Loup Alice – Week-end Bleu